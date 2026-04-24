Vành đai 3 TP HCM tạo lợi thế cho căn hộ Iki Village

Vành đai 3 sắp về đích kéo theo nhu cầu an cư, tạo sức hút cho Iki Village - khu căn hộ kết nối trực tiếp với trục đường qua nút giao Gò Công cách đó 1 km.

Vành đai 3 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng với kinh tế xã hội, đồng thời tác động đến cấu trúc đô thị hiện hữu. Hiện tại, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe vào tháng 6/2026. Trục có quy mô 8 làn xe cao tốc với tổng chiều dài hơn 100 km, kết nối ba tỉnh trọng điểm phía Nam là Đồng Nai qua TP HCM đến Tây Ninh (Long An cũ).

Trục đường bắt đầu tại km 38 cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), hướng lên phía Bắc vượt sông Đồng Nai tại Cầu Nhơn Trạch qua địa phận phường Long Trường (TP HCM), giao cắt đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án còn giao cắt quốc lộ 1 (Xa lộ Hà Nội) tại khu vực Tân Vạn, đi trùng đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Dự án Iki Village nằm bên cạnh tuyến Vành đai 3 TP HCM. Ảnh: An Khải Hưng

Với hàng loạt điểm giao với các tuyến giao thông lớn, dự án giữ vai trò kết nối chiến lược 5 tuyến cao tốc gồm TP HCM - Trung Lương, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Chơn Thành.

Theo nhiều chuyên gia, khi Vành đai 3 thông xe, những khu vực từng bị coi là xa trung tâm sẽ giảm thiểu đáng kể thời gian lưu thông, kéo theo nhu cầu an cư ra khỏi khu vực nội đô. Bất động sản quanh tuyến hưởng lợi trực tiếp khi đủ thuận tiện để kết nối đa hướng, đồng thời đủ không gian để quy hoạch không gian sống xanh, riêng tư.

Iki Village - căn hộ hướng đến lối sống cân bằng

Iki Village của An Khải Hưng được xem là một trong những dự án nắm bắt lợi thế về hạ tầng và kết nối nói trên. Dự án căn hộ cao cấp lấy triết lý "vì con người" làm nền tảng thiết kế, hướng đến xây dựng hệ sinh thái "an trú - thịnh vượng".

Đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án, ngày 17/4. Ảnh: An Khải Hưng

Khu căn hộ sở hữu lợi thế nằm ven sông, một bên là nút giao Gò Công 4 tầng trên Vành đai 3 cách dự án chưa đến 1km.

Dự án hiện thực hóa triết lý "vì con người" qua thiết kế có chủ đích, thể hiện ở ba trụ cột: không gian gắn kết tình thân, cảnh quan nuôi dưỡng cảm xúc, và hệ sinh thái chăm dưỡng thân tâm.

Với trụ cột đầu tiên, 100% căn hộ tại đều được trao một khoảng sân vườn xanh riêng tư. Từng khu vườn được thiết kế tạo thành "lá phổi xanh". Theo chủ đầu tư, khu vườn là nơi ánh sáng, gió và không khí giao thoa, giúp gia chủ tìm thấy không gian tĩnh tại, riêng tư để kết nối với chính mình, gắn kết với các thế hệ trong gia đình.

Trên quỹ đất 5,1 ha, An Khải Hưng phát triển giới hạn 424 căn hộ, còn lại là cảnh quan, tiện ích. Ảnh: An Khải Hưng

Trong khi đó ở trụ cột cảnh quan, hệ cảnh quan và công viên ven sông 1 ha được Belt Collins thiết kế theo nhịp sống của một ngày. Cư dân có thể khởi đầu ở vườn năng lượng lúc bình minh, dạo bước qua lâm viên tri thức buổi sáng, dừng lại ở đồi ngắm hoàng hôn, ngắm cảnh thư giãn bên hồ đôi vọng nguyệt buổi tối

Cuối cùng, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế, ngay trong khối đế thương mại, dự án cung cấp dịch vụ từ phòng ngừa, phục hồi đến tái tạo, tích hợp trung tâm wellness trị liệu chuyên sâu. Trung tâm này có buồng oxy, liệu pháp ánh sáng, liệu trình detox. Liệu trình có thể cá nhân hóa và đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt.

Phối cảnh căn hộ Iki Village. Ảnh: An Khải Hưng

Trong khuôn khổ lễ khởi công ngày 17/4, Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng đã trao tặng một tỷ đồng cho Living Heritage Foundation - một dự án nhằm gìn giữ và lan tỏa những giá trị sống minh triết của những người Việt ưu tú cho thế hệ tương lai. "Việc đồng hành cùng Living Heritage Foundation phản ánh tinh thần 'an trú - thịnh vượng'. Đó là một môi trường sống tốt, nuôi dưỡng cá nhân, góp phần tạo nên những giá trị tích cực được chuyển giao qua nhiều thế hệ", đại diện chủ đầu tư nói.

Iki Village dự kiến ra mắt thị trường vào quý III/2026 và bàn giao trong quý I/2028.