Vành đai 3 góp phần thúc đẩy dòng tiền về khu Tây TP HCM

Mức độ quan tâm bất động sản khu Tây TP HCM tăng 24% năm 2025, cao hơn mức 7% của khu Đông, trong bối cảnh vành đai 3 sắp hoàn thiện, theo dữ liệu từ Batdongsan.

Thông tin được chia sẻ tại sự kiện về thị trường bất động sản khu Tây TP HCM tổ chức ngày 19/4 tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với khu Tây TP HCM gia tăng trong bối cảnh tuyến vành đai 3 TP HCM bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến thông xe trong năm nay.

Tuyến đường dài khoảng 130 km, quy mô 8 làn xe, kết nối các trục cao tốc hướng tâm như TP HCM - Trung Lương, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Chơn Thành.

Theo dữ liệu thị trường, giá bất động sản dọc tuyến đã tăng theo tiến độ triển khai. Từ mức 7-15 triệu đồng mỗi m2 ở giai đoạn phê duyệt, giá tăng lên 20-60 triệu đồng khi các đoạn chính được khởi công. Đến đầu năm nay, mặt bằng giá phổ biến dao động 30-84 triệu đồng mỗi m2.

Lấy ví dụ về Hà Nội, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan cho biết, giá bất động sản dọc vành đai 3 Hà Nội đã tăng từ khoảng 54 triệu đồng mỗi m2 đầu năm 2021 lên 162 triệu đồng vào cuối năm 2025. Trong khi đó, mặt bằng giá tại TP HCM hiện thấp hơn, chỉ bằng khoảng một nửa đến một phần ba.

Đánh giá cao dư địa tăng giá của các khu vực quanh vành đai 3 TP HCM, song vị chuyên gia cũng cho rằng, không phải khu vực nào cũng có tiềm năng như nhau. Theo ông Tuấn, dư địa tăng giá lớn nhất đang nằm ở khu Tây TP HCM, bao gồm của khu vực giáp ranh Bến Lức. Trong khi khu Đông TP HCM như Bình Dương cũ hay Đồng Nai đã thiết lập mức giá phổ biến trên 80 triệu đồng mỗi m2, khu vực này vẫn duy trì mặt bằng thấp hơn, khoảng 30 triệu đồng mỗi m2 đối với căn hộ và 50 triệu đồng mỗi m2 với nhà thấp tầng. Khoảng cách về giá cũng phản ánh khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Bên cạnh yếu tố giá, khu Tây TP HCM còn ghi nhận nhu cầu ở thực từ hoạt động công nghiệp và logistics. Là cửa ngõ kết nối TP HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thông qua cao tốc TP HCM - Trung Lương, quốc lộ 1 và vành đai 3 trong tương lai, khu vực này tập trung nhiều khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu nhà ở từ lực lượng lao động và chuyên gia.

Dẫn số liệu của Batdongsan, ông Đinh Minh Tuấn cho biết, tính đến cuối năm 2025, mức độ quan tâm của nhà đầu tư tại đây đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này cho thấy sự khác biệt về mức độ chú ý của thị trường giữa các khu vực trong cùng một giai đoạn.

Trong bối cảnh đó, một số khu vực như Bến Lức ghi nhận sự quan tâm nhờ định hướng phát triển công nghiệp và lợi thế gần các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Theo quy hoạch đến năm 2030, Bến Lức dự kiến hình thành và mở rộng 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.500 ha, bao gồm các khu như Prodezi, Vĩnh Lộc 2, Thuận Đạo, Nhựt Chánh, Phúc Long, Thịnh Phát và Phú An Thạnh. Việc mở rộng quỹ đất công nghiệp được cho là sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở từ lực lượng lao động và chuyên gia.

LA Home là một trong những điểm sáng nhờ hội tụ các yếu tố về vị trí, nhu cầu khai thác thực. Dự án nằm trên trục đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh do Prodezi Long An và Hướng Việt Properties phát triển. Đây là tổ hợp khu đô thị công nghiệp sinh thái gồm 400 ha khu công nghiệp Prodezi, 100 ha khu đô thị LA Home và đại lộ Lương Hòa Bình Chánh - tuyến đường huyết mạch hạ tầng đấu nối Bến Lức - Đức Hòa với TP HCM.

Hiện giá sản phẩm thấp tầng tại dự án dao động khoảng 37-60 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư cũng áp dụng phương án thanh toán giãn tiến độ đến năm 2029, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu.

Cụ thể, người mua chỉ cần bỏ khoảng 1 tỷ đồng vốn tự có (tương đương 25%) là có thể sở hữu sản phẩm thấp tầng và kéo dài tiến độ thanh toán đến năm 2029. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 36 tháng giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Ông Huỳnh Thiên Quân, đại diện Hướng Việt Properties, nhận định, dư địa tăng trưởng thuộc về những dự án có vùng giá "mềm" đi kèm giá trị sử dụng thực. Thay vì đầu cơ chờ tăng giá, nhà đầu tư nên tập trung vào khả năng khai thác dòng tiền từ cho thuê.

Cũng theo ông Quân, khu đô thị công nghiệp LA Home hướng tới mô hình phát triển bền vững theo "kiềng ba chân". Trong đó, công nghiệp là mũi nhọn tạo đà; đô thị là "tổ ấm" giữ chân cư dân và lao động chất lượng cao; trong khi hạ tầng kết nối đóng vai trò huyết mạch, khơi thông dòng chảy logistics và công nghiệp.

Ở góc độ tài chính, ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc phân tích trung tâm SHS, nhận định khi lãi suất dần ổn định và các kênh đầu tư khác biến động, dòng tiền có xu hướng tìm đến tài sản vừa có khả năng tích lũy, vừa tạo dòng tiền khai thác. Những khu vực có giá còn thấp nhưng gắn với nhu cầu ở thực như Bến Lức nhiều dư địa phát triển.

Song Anh