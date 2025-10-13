Vành đai 2 Hải Phòng góp phần tạo đà cho bất động sản khu vực

Hệ thống hạ tầng giao thông tại Hải Phòng được đầu tư với vành đai 2 và đường Trang Quan mở rộng, kỳ vọng tạo đà phát triển cho bất động sản phía Tây thành phố.

Tuyến vành đai 2 dài hơn 20 km, vốn đầu tư 7.400 tỷ đồng, khởi công tháng 3, đi qua các khu vực An Dương, Hải An, Dương Kinh, Kiến An. Dự án kết nối cảng biển, khu công nghiệp và các tuyến quốc lộ, giúp giảm tải giao thông nội đô, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Đình Vũ - Lạch Huyện tới các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền.

Song hành với vành đai 2, dự án mở rộng và kéo dài đường Trang Quan cũng được chú trọng. Tuyến đường sau khi nâng cấp sẽ rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm, đồng thời hình thành trục thương mại - dịch vụ mới. Điểm giao với quốc lộ 5 được đánh giá là nút kết nối chiến lược, tạo dư địa phát triển cho các khu dân cư, dịch vụ bán lẻ và kho vận ở khu vực lân cận.

Vị trí dự án so với các tuyến đường trong khu vực. Ảnh: Nam Long ADC

Theo CBRE, hạ tầng là yếu tố tiên quyết thúc đẩy giá bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn. Khi có thông tin quy hoạch hoặc khởi công đường vành đai hay mở rộng trục giao thông chính, giá đất có thể tăng 10-20% sau một năm, thậm chí lên đến 30-40% nếu tiến độ triển khai nhanh. Với vị thế trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc và dòng vốn FDI tăng, Hải Phòng được kỳ vọng có mức tăng trưởng tương tự.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Nam Long ADC

Trong bối cảnh hạ tầng được đẩy nhanh, An Zen Residences là dự án căn hộ trên trục Trang Quan, nằm tại vị trí kết nối giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và hướng vành đai 2. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại hiện hữu, đồng thời thuận lợi di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài yếu tố vị trí, dự án hưởng lợi từ xu hướng giãn dân tự nhiên khi quỹ đất nội đô hạn chế. Với đòn bẩy từ Vành đai 2 và các dự án giao thông liên quan, mặt bằng giá và thanh khoản được kỳ vọng cải thiện theo tiến độ hạ tầng.

An Zen Residences tích hợp đa dạng sản phẩm. Ảnh: Nam Long ADC

Về sản phẩm, An Zen Residences hướng đến tiêu chí thiết kế theo phong cách Nhật Bản, tối ưu thông gió, chiếu sáng và bổ sung các tiện ích nội khu cơ bản cho nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ.

Đơn vị phát triển cho biết đang áp dụng chính sách thanh toán với số vốn ban đầu từ 179 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm; mức chiết khấu công bố lên đến 7% giá trị căn hộ.

Phối cảnh thiết kế bên trong căn hộ. Ảnh: Nam Long ADC

"Hạ tầng được xem là biến số then chốt của giá trị bất động sản. Khi vành đai 2 triển khai và đường Trang Quan mở rộng, khu vực phía tây Hải Phòng có cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới", đại diện Cen Land chia sẻ. Với lợi thế nằm trên trục kết nối chính, An Zen Residences được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và nhịp đô thị hóa của thành phố.

(Nguồn: Cen Land)