Vàng tăng, chứng khoán Mỹ bị bán tháo vì căng thẳng Mỹ - Trung

Mỗi ounce vàng tăng hơn 40 USD, trong khi các chỉ số tại Wall Street giảm 2-3% vì Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu với Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch 10/10, cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ cùng đi xuống. DJIA giảm 1,9% về 45.479 điểm. S&P 500 mất 2,71% - tệ nhất kể từ phiên 10/4. Nasdaq Composite giảm tới 3,56%.

Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc, chỉ trích việc nước này kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, cả ba chỉ số trên đều đang đi lên. Nasdaq Composite thậm chí lập kỷ lục mới.

Sau lời đe dọa chỉ vài giờ, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ áp thêm 100% thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Trung Quốc, đồng thời kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ tạo ra. Ông cảnh báo thời hạn này có thể đến sớm hơn, "tùy thuộc các hành động và thay đổi từ phía Trung Quốc".

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc xuống cấp. Nvidia mất 5%, AMD giảm gần 8% và Tesla mất gần 5%.

"Đây không phải là điều ngạc nhiên. Họ có hiện diện lớn tại Trung Quốc, cả về sản xuất lẫn tiêu dùng. Rõ ràng là quan hệ của chúng ta với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang khó khăn hơn", Art Hogan - chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth cho biết.

Thị trường càng bi quan khi chính phủ Mỹ đã đóng cửa ngày thứ 10. Tổng thống Trump ngày 10/10 cũng thông báo bắt đầu sa thải nhân viên liên bang.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 đã giảm 2,4%. Nasdaq và DJIA cũng mất lần lượt 2,5% và 2,7%.

Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên cuối tuần tăng gần 42 USD lên 4.016 USD một ounce. Giá kim loại quý tăng tốc do nhu cầu trú ẩn tăng lên sau các tuyên bố của ông Trump về Trung Quốc.

Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Tuần này, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.059 USD một ounce.

Từ đầu năm, kim loại quý đã tăng 52%, Các động lực chính là căng thẳng địa chính trị, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và bất ổn kinh tế quanh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)