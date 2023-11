Vàng nhẫn tăng giá phiên thứ bảy liên tiếp

Nhẫn tròn 9999 có phiên thứ bảy liên tiếp đi lên, lần đầu vượt 62 triệu đồng một lượng, cao hơn 13% so với hồi đầu năm.

Ngày 25/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại các thương hiệu kinh doanh lớn tiếp tục xác lập đỉnh mới, tăng 200.000 – 300.000 đồng một lượng so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán nhẫn tròn trơn 9999 (24K) lần đầu lên 62 triệu đồng một lượng, chiều mua vào khoảng 61 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng nâng giá mua bán nhẫn tròn trơn 9999 lên mức cao nhất từ trước đến nay, 60,3 - 61,4 triệu đồng một lượng. Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh lên 60,5 - 61,65 triệu đồng.

So với mặt bằng 57-58 triệu đồng một lượng vào đầu tháng 10, hiện giá nhẫn tròn trơn đã tăng khoảng 7%. Còn nếu so với mức giá khoảng 54 triệu đồng hồi đầu năm, vàng nhẫn đã tăng gần 13% một năm, cao hơn nhiều so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng.

Trong khi vàng nhẫn liên tiếp lập đỉnh, vàng miếng tăng chậm hơn. Sáng nay, giá vàng miếng tại các nhà vàng quay lại mốc 72 triệu đồng một lượng, sau hai ngày điều chỉnh gần đây. So với đỉnh cũ hơn 74 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng hiện chỉ còn kém khoảng 2-2,5 triệu đồng.

Ông Trần Minh Tớ, chủ tiệm vàng Kim Kim Xuân ở quận 8, TP HCM, cho biết dù giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch tại cửa hàng không khác biệt so với ngày thường. "Sức mua bán từ cá nhân hay nhà đầu tư lớn không có gì bất thường", ông Tớ nói.

Kết phiên giao dịch ngày thứ 6, vàng thế giới neo trên 2.000 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 58,94 triệu đồng một lượng, kém hơn 2,5-3 triệu đồng một lượng so với vàng nhẫn trong nước và thấp hơn 13 triệu đồng so với vàng miếng.

Với thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND trong ngân hàng ba phiên gần đây tăng hơn 100 đồng sau ba tuần liên tiếp đi xuống. Giá USD mua bán tại Vietcombank chốt phiên thứ 6 giao dịch 24.050 – 24.560 đồng một USD.

