Vàng nhẫn lên 154 triệu đồng một lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên sáng nay, trong đó nhẫn trơn tại một số thương hiệu chạm mốc 154 triệu đồng, cao hơn vài triệu so với vàng miếng SJC.

Sáng 16/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 146,6 - 148,6 triệu đồng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Tới giờ trưa, giá vàng được điều chỉnh, tăng thêm vài trăm nghìn đồng một lượng. SJC tăng 500.000 đồng, lên 147,1 - 149,1 triệu đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Vàng nhẫn trơn cũng đi lên, tại SJC là 145,9 - 148,1 triệu, tăng 500.000 đồng so với khi mở cửa. Một số thương hiệu niêm yết giá cao hơn vàng miếng SJC. Bảo Tín Minh Châu công bố giá 151 - 154 triệu đồng một lượng vàng nhẫn, tăng 1 triệu đồng hai chiều mua - bán so với sáng.

Hiện, tình trạng khan vàng miếng và nhẫn trơn vẫn diễn ra trên diện rộng. Phần lớn các thương hiệu đều ngừng bán vàng miếng SJC. Với vàng nhẫn trơn, một số đơn vị lớn cũng khan hàng, hẹn lịch hoặc giới hạn lượng mua tối đa chỉ vài phân đến một chỉ trong ngày.

Theo đại diện doanh nghiệp kinh doanh vàng, tình trạng khan hiếm hàng gần đây xảy ra do nhu cầu các sản phẩm nhẫn trơn và vàng miếng của người mua tăng cao. Ngoài ra, lượng khách đến mua vẫn nhiều hơn bán.

Đồng thời, nguồn cung từ đầu năm đến nay không được tăng thêm do Ngân hàng Nhà nước dừng chính sách bán vàng can thiệp thị trường. Trong khi đó, nhà điều hành hiện cũng chưa cấp phép cho các đơn vị nhập khẩu vàng miếng và nguyên liệu.

Nhiều người xếp hàng chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu sáng nay. Ảnh: Hoàng Giang

Tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng 16/10, nhà vàng treo biển thông báo hết vàng, song người dân vẫn xếp hàng dài chờ đợi, tràn xuống lòng đường.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục xác lập kỷ lục mới trên 4.230 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 134,6 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện quanh 14 triệu đồng.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 60%. Nguyên nhân chủ yếu là căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất, nhu cầu giảm phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF vàng.

Quỳnh Trang