Vắng nhân chứng tại phiên tòa 'tổng tài giơ tay' ra lệnh đánh ở quán cà phê

Hà NộiNguyễn Văn Thiên, 27 tuổi, bị cáo buộc giơ tay chỉ đạo đàn em đánh nhân viên quán cà phê khi bị nhắc nhở không hút thuốc.

Chiều 27/1, bị cáo Thiên cùng Nguyễn Long Vũ, 24 tuổi, bị TAND khu vực 3, Hà Nội xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Do nhân chứng vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 30/1.

Bị cáo Thiên (trái) và Vũ tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê trong một khu đô thị tại Hà Nội, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh Minh, 29 tuổi, cũng là con chủ quán, nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau lần thứ 3 anh này nói, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh Minh đang ngồi trong quầy pha chế làm ngã ra sàn.

Thiên một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an. Video về hành vi của Thiên và Vũ lan truyền mạnh, nhận hàng nghìn bình luận bày tỏ bức xúc.

Sáng 19/9, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.

Ở giai đoạn điều tra, anh Minh cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc. Khi thấy hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục. Anh không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý hai bị cáo theo luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi, còn "tổng tài" Thiên không thừa nhận.

