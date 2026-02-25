Vàng mini 'lên ngôi' dịp vía Thần Tài năm nay

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh vàng mini dưới 1 chỉ đáp ứng nhu cầu "lấy may" của người dân dịp vía Thần Tài.

Ngày 25/2, một ngày trước ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), các thương hiệu lớn ghi nhận lượng khách giao dịch đông hơn so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sáng nay, giá vàng 24K trong nước được mua bán quanh vùng 182 - 185 triệu đồng một lượng, tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Khách xếp hàng chờ mua vàng, bạc tại trung tâm vàng bạc của DOJI trên đường Hàm Nghi phường Sài Gòn, TP HCM sáng 25/2. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), nhiều loại vàng miếng 5 phân và nhẫn trơn 3-5 phân được đưa ra thị trường. Khách đăng ký mua 1 chỉ vàng miếng được giao hai miếng loại 5 phân. Theo nhân viên cửa hàng, các sản phẩm trọng lượng nhỏ năm nay bán chạy, số lượng đưa xuống nhiều hơn trước. Trên bảng quảng cáo, loại 5 phân cũng được giới thiệu nổi bật thay cho vàng 1 chỉ như những năm trước.

Anh Lộc (phường Tân Thuận) mua hai miếng vàng 5 phân theo thói quen tích lũy hằng năm. "Tôi chuộng loại này vì nhỏ gọn, nhìn dễ thương mà hàm lượng vàng vẫn đảm bảo như loại 1 chỉ", đồng thời nói thêm trước đây ít khi thấy sản phẩm này.

Loại vàng miếng 5 phân được SJC bán ra sáng 24/2. Ảnh: Tất Đạt

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) năm nay bổ sung nhiều bộ sưu tập vàng trọng lượng thấp, bên cạnh dòng vàng mini đã lưu hành hai năm qua. Doanh nghiệp kết hợp với các nhãn hàng quốc tế, đưa hình tượng Doraemon, Hello Kitty, Mickey và Minnie, Cinnamoroll, Kuromi... vào đồng xu vàng và thẻ vàng. Trọng lượng các sản phẩm này chỉ từ 1-2 phân, thấp hơn vàng mini thông thường, phát sinh thêm phí gia công từ hơn 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy mẫu.

"Vàng 99,99% đang được nhìn nhận theo cách mới - trẻ trung, gần gũi và giàu tính biểu tượng hơn, thay vì chỉ dành cho tích lũy dài hạn", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đăng Khang (phường Bình Thạnh) mua 5 đồng xu vàng loại 1 phân với đủ các nhân vật. Anh cho rằng trọng lượng nhỏ phù hợp túi tiền hơn trong bối cảnh giá vàng tăng cao, đồng thời có thể dùng làm phụ kiện trang trí thay vì chỉ tích trữ. Tổng cộng, anh mua 5 phân vàng theo con số cá nhân mang lại may mắn.

Đồng vàng 1 phân tại cửa hàng PNJ Hai Bà Trưng. Ảnh: Tất Đạt

Chị Châu (phường Tân Định) đặt trước vòng tay vàng 3 phân để quay lại nhận đúng ngày vía Thần Tài. Trước đây, chị thường mua charm vàng 1-2 chỉ theo con giáp từng năm, nhưng nay chuyển sang loại nhỏ hơn vì "nhẹ túi".

"Dù 3 phân nghe có vẻ lẻ, tôi vẫn thấy may mắn khi số tiền thanh toán là 7.979.000 đồng, trùng với số Thần Tài", chị nói.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, thông tin năm nay, doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm có bản thể nhỏ (khối lượng thấp) như bộ sưu tập Tiểu Kim Cát để phù hợp nhu cầu tích trữ và tâm linh của đa số khách hàng.

Một số sản phẩm từ 1 phân đến 1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: Trọng Hiếu

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết dịp vía Thần Tài năm nay, doanh nghiệp chủ yếu bán nhẫn tròn trơn (0,5-10 chỉ), đồng thời chế tác thêm các sản phẩm như Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã...

Còn tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như nhẫn trơn và vàng Thần Tài, doanh nghiệp cũng tung các sản phẩm vàng trang sức 24K thiết kế nhỏ gọn, kết hợp vòng tay, dây đeo hoặc trang phục thường ngày.

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài năm nay vẫn duy trì ở mức cao và tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở dòng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ trọng lượng nhỏ. "Người trẻ có xu hướng chọn vàng nhẹ để lấy may. Doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất từ cuối năm trước, chủ động nguyên liệu, tăng năng lực chế tác và đa dạng mẫu mã nhằm tránh khan hiếm cục bộ", đại diện Bảo Tín Minh Châu nói.

Ông Trương Quang Đạt của Bảo Tín Mạnh Hải cũng nhìn nhận xu hướng mua sắm đã thay đổi khi khách không còn dồn vào đúng ngày chính lễ mà mua rải rác từ cuối năm và ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Lãnh đạo này dự báo khối lượng hàng bán ra năm nay trong ngày vía Thần Tài có thể không tăng quá nhiều so với các năm trước, dù khách hàng có thể đông hơn, vì người mua cũng ưa chuộng các bản thể nhỏ hơn. Chính sách bán hàng sẽ thay đổi từng ngày, tùy vào số lượng người đến. Doanh nghiệp này cho biết đã chuẩn bị nguồn cung từ ba tháng trước để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Việc doanh nghiệp đẩy mạnh vàng trọng lượng nhỏ dịp vía Thần Tài năm nay diễn ra trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Bên cạnh đó, một số thương hiệu cũng tung các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi linh vật ngựa cho năm Bính Ngọ.

Lãnh đạo các thương hiệu khuyến nghị người dân cân nhắc nhu cầu và khả năng tài chính trong bối cảnh giá biến động mạnh. Nếu mua cầu may, khách có thể chọn sản phẩm giá trị vừa phải. Trường hợp mua tích lũy, đầu tư, người dân nên theo dõi thị trường, chọn doanh nghiệp uy tín, niêm yết giá minh bạch và giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chạy theo đám đông.

