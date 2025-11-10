Vàng miếng trong nước tăng hơn 1 triệu đồng

Các thương hiệu bán ra vàng miếng tại 147,6 - 149,6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu so với cuối tuần trước.

Sáng 10/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 147,6 - 149,6 triệu đồng một lượng. Doji, PNJ cũng mua bán kim loại quý này tương tự SJC. Bảo Tín Minh Châu báo giá bán bằng các thương hiệu trên nhưng mua vào cao hơn 500.000 đồng.

Như vậy, giá vàng miếng hiện tăng 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước, lên sát 150 triệu một lượng.

Với nhẫn trơn, SJC tăng 1,4 triệu đồng so với tuần trước, tại 144,7 - 147,2 triệu đồng. PNJ, Doji niêm yết mặt hàng này ở 146 - 149 triệu. Bảo Tín Minh Châu bán quanh 146,8 - 149,8 triệu, cao nhất trong các thương hiệu.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Sáng nay, vàng thế giới tăng 43 USD, lên 4.043 USD một ounce, chênh hơn 21 triệu đồng so với giá trong nước (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank).

Tuần này, trong 21 nhà phân tích tại Phố Wall, 13 người giữ quan điểm trung lập về vàng trong ngắn hạn. 7 chuyên gia lạc quan về giá kim loại quý, trong khi số còn lại dự báo giảm.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết vàng cần thêm thời gian để củng cố nhưng các yếu tố thúc đẩy giá vẫn nguyên vẹn. Chưa kể, nguy cơ bất ổn mới tiềm ẩn nếu Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan của ông Trump, có thể khiến giá đi lên.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng nhẹ. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 1,83 - 1,88 triệu đồng một lượng, tăng 0,8% so với hôm qua. Sacombank-SBJ báo giá bạc tại 1,86 - 1,91 triệu một lượng.

Trọng Hiếu