Vàng miếng lên gần 125 triệu đồng một lượng

Mỗi lượng vàng miếng tăng hơn nửa triệu đồng, ở mức 124,7 triệu và nới rộng chênh lệch so với thế giới.

Sáng 14/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 123,7 - 124,7 triệu đồng, tăng 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng bán ra so với hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), loại vàng này được nâng lên 123,5 - 124,7 triệu đồng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng từ trước đến nay.

Vàng nhẫn trơn cũng được SJC báo giá 117,1 - 119,6 triệu đồng, tăng 600.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Tại PNJ, vàng nhẫn lên 116,8 - 119,8 triệu đồng.

Các thương hiệu khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá nhẫn trơn. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở 116,8 - 119,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu là 117,5 - 120,5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng nhanh hơn so với thế giới, dẫn đến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên 17,5 triệu đồng. Vàng giao ngay trong 24 giờ qua có lúc lên 3.375 USD một ounce trước khi giảm về 3.357 USD. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá quốc tế tương đương 107,1 triệu đồng một lượng.

Trong nước, bạc cũng tăng từ đầu tháng và đang giao dịch sát vùng đỉnh. Công ty đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết gần 1,47 - 1,53 triệu đồng một lượng bạc miếng. Cùng giá thu mua, nhưng mức bán ra của Công ty Kim loại quý Ancarat thấp hơn Phú Quý 200.000 đồng, ở mức 1,51 triệu đồng một lượng.

Ông Heng Koon How, Giám đốc Chiến lược thị trường, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết vẫn giữ quan điểm tích cực dài hạn với giá vàng, dự kiến tiếp tục tăng lên mức 3.700 USD một ounce vào giữa năm sau.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trên thị trường ngoại tệ, đôla Mỹ trong nước giao dịch ở mức cao nhất từ trước đến nay, dù USD Index trong xu hướng giảm. Vietcombank niêm yết tỷ giá 26.060 - 26.450 đồng một USD. BIDV nâng giá USD lên 26.100 - 26.460 đồng. Còn tại Eximbank, giá USD lên 26.080 - 26.470 đồng.

Theo ông Heng Koon How, đồng USD trên thị trường quốc tế sẽ chịu áp lực giảm giá, nhu cầu trú ẩn an toàn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao.

Giám đốc Chiến lược thị trường của UOB dự báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho kết quả kém xa kỳ vọng. Việc này sẽ kéo lãi suất ngắn hạn xuống, trong khi lãi dài hạn như lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể vẫn neo cao do lo ngại về gánh nặng nợ công không bền vững. Kết quả là đường cong lợi suất Mỹ nhiều khả năng sẽ dốc hơn, từ đó gây thêm áp lực lên đồng USD.

Ngoài các yếu tố ngắn hạn, ông Heng Koon How nhận định đồng USD còn chịu áp lực giảm giá từ các xu hướng cấu trúc dài hạn. Nhiều nền kinh tế nhận ra rằng mức thuế thương mại cao từ Mỹ còn kéo dài. Để giảm rủi ro, họ sẽ phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường sang các nền kinh tế khác, đồng thời đẩy mạnh thương mại nội khối với các nước láng giềng.

Sự thay đổi cơ cấu này có thể thúc đẩy quá trình phi đôla hóa và làm giảm việc tích trữ nguồn thu thương mại vào trái phiếu Mỹ - cả hai là yếu tố bất lợi cho đồng USD về dài hạn.

Quỳnh Trang