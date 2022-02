Vàng ép vỉ hút khách trước thềm vía Thần Tài

Vàng ép vỉ và trang sức vừa túi tiền bán chạy những ngày sát vía Thần Tài khi người dân tấp nập mua cầu may.

Tại Hà Nội, mấy ngày gần đây ghi nhận lượng khách khá đông đúc dù chưa đến ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Từ sáng sớm mùng 9, các cửa hàng DOJI tấp nập hơn, đặc biệt là tại khu vực "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) hay DOJI Tower. Nhiều người đến sớm và chờ đến giờ mở cửa để được mua vàng cầu may cho cả năm.

Bà Nguyễn Thanh Hương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cho biết "Lượng khách giao dịch tăng từ 15-20% so với cùng ngày mùng 9 năm ngoái. Lượng khách giao dịch trực tuyến qua eglod cũng tăng từ 25% đến 30%".

Không khí mua vàng khá sôi động nhưng không có cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người có xu hướng mua vàng trực tuyến hoặc mua trước ngày Thần Tài, bà Hương cho hay. Ngày Thần Tài năm nay, các cửa hàng DOJI sẽ đón khách từ 6h30 sáng.

Còn tại nhà vàng Bảo Tín Minh Châu, lượng khách mấy ngày qua tăng khoảng 30% so với trước Tết và nhích hơn 10-15% so với thời điểm sát ngày Thần Tài năm ngoái. "Ngày mai, chúng tôi sẽ mở cửa từ 6h30 sáng và phục vụ cho tới khách hàng cuối cùng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Lượng khách đông đúc tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu Trần Nhân Tông chiều 9/2. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại TP HCM, từ 9h sáng, nhiều người cũng ghé cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai mua vàng. Chị Thoa (quận 3) cho biết chọn mua tượng hình thần tài khoảng một chỉ để lấy may mắn. Cùng lúc, tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng (quận 1), có khoảng 50 người đang chọn các mẫu sản phẩm vàng ép vỉ để mua cầu may.

Đại diện SJC cho biết, lượng khách hàng năm nay vẫn ổn định. Để phục vụ nhu cầu tốt nhất cho người dân mua vàng ngày mai, công ty sẽ tăng thời gian hoạt động, tức mở cửa từ 7h sáng và phục vụ đến cuối ngày.

Theo dự đoán của ông Tô Thanh Hiệp, Tổng giám đốc Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), lượng tiêu thụ năm nay sẽ bằng với năm trước. Theo đó, đơn vị này mở rộng kênh phân phối tại 65 chi nhánh của Sacombank để phục vụ nhu cầu khách. Thời gian hoạt động từ 7h30 sáng đến 21h tối mùng 9 và mùng 10.

Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, ông Lê Trí Thông nhìn nhận, thời gian qua, câu chuyện biến động của kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, mọi người lưu giữ tài sản bằng vàng và trang sức trở thành lựa chọn tốt cho năm nay. Sức mua từ cuối năm ngoái đến tháng 1 năm nay tăng trưởng rất tốt.

Một khách hàng đang mua vàng miếng khắc hình Thần tài và chữ may mắn tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng. Ảnh: Tất Đạt

Ông cho biết, năm nay, các cửa hàng của PNJ sẽ tăng cường thêm các quầy giao dịch để giảm thời gian chờ khi thanh toán lúc cao điểm. Các khu vực có diễn biến dịch nặng hơn, hệ thống này đẩy mạnh bán online. Hệ thống vận chuyển có thể giao cho khách hàng trong ngày mùng 10, một số nơi giao trong 3 giờ.

Năm nay, các nhà vàng tung ra nhiều sản phẩm lạ để hút khách dịp Thần Tài, nhưng được chuộng nhất là vàng ép vỉ và trang sức.

Đại diện DOJI cho biết, vàng ép vỉ Kim Dần được lấy cảm hứng từ hổ vàng - linh vật của năm Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, một số sản phẩm ép vỉ như Âu vàng Phúc Long, Kim Thần Tài, Nhẫn Hưng Thịnh Vượng từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ cũng được nhiều khách lựa chọn.

Tại FJC - thương hiệu vàng vừa gia nhập thị trường, sản phẩm Túi Lộc vàng và Vàng vỉ quý linh Nhâm Dần trọng lượng từ 0,5 -1 chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn một phần nhờ tính thẩm mỹ cao và mức giá hợp lý

Nhiều khách hàng tại DOJI Trần Nhân Tông ghé mua sản phẩm vàng ép vỉ. Ảnh: Quỳnh Trang

Còn tại cửa hàng Sacombank – SBJ, trong vài chục khách ghé thăm hôm nay, nhiều người chú ý vào các sản phẩm chế tác như tượng mười hai con giáp, đồng xu vàng mười hai con giáp, vàng miếng chạm hình linh vật... Năm nay, doanh nghiệp này cho ra mắt tượng Lộc Tùng Kim Dần gồm cây bonsai kèm tượng cọp. Sản phẩm này trên 10 chỉ vàng, có giá khoảng 60 triệu đồng...

Còn tại SJC có phù điêu cọp vàng và Thần Tài, vàng miếng Phúc - Lộc - Thọ cùng nhiều sản phẩm trang sức cho mùa xuân. Đơn vị này cho biết sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong dịp vía Thần Tài...

Theo Phó tổng giám đốc DOJI, truyền thống mua vàng cầu may cũng đã được nhiều bạn trẻ hiện nay đón nhận. Tuy nhiên, quan điểm và lựa chọn có nhiều sự mới lạ. Thay vì lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như vàng ép vỉ, tranh vàng, tượng vàng đúc nguyên khối..., nhiều người đã chọn các món trang sức vàng, charm với mức giá hợp lý để hoàn thành ước nguyện cầu tài lộc đầu năm. Các sản phẩm này hút khách một phần do mức giá vừa túi tiền, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng trở lên.

Quỳnh Trang - Tất Đạt - Anh Tú