Vạn Xuân Group ưu đãi dự án Happy One Sora mừng cú đúp giải thưởng

Vạn Xuân Group ưu đãi lãi suất, quà tặng cho khách mua tại dự án Happy One Sora nhân dịp nhận hai giải thưởng trong khuôn khổ Dot Property Vietnam Awards 2025.

Tại lễ trao giải tối ngày 31/7 ở TP HCM, Vạn Xuân Group được vinh danh hai hạng mục "Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam" (Best Mid-Market Developer Vietnam 2025) và "Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam" (Best Condo Boutique Design Vietnam 2025) dành cho Happy One Sora.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Hà, Tổng giám đốc điều hành Vạn Xuân Group, cho biết doanh nghiệp đã cung ứng ra thị trường hơn 5.000 sản phẩm trong hơn 20 năm qua, chú trọng pháp lý, tiến độ và tiện ích. Theo ông Hà, giải thưởng là sự ghi nhận quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tin tưởng từ khách hàng.

Vạn Xuân Group được vinh danh "Best Mid-Market Developer Vietnam 2025". Ảnh: Vạn Xuân Group

Trong khuôn khổ sự kiện, Happy One Sora - dự án do Vạn Xuân phát triển được trao giải "Best Condo Boutique Design Vietnam 2025" với điểm nhấn kiến trúc giật cấp lấy cảm hứng từ cánh đồng bậc thang Nhật Bản.

Vạn Xuân Group cho biết, nửa cuối năm nay, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai thêm dự án mới Happy One Mori với hơn 1.440 sản phẩm tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP HCM.

"Cú đúp giải thưởng quốc tế Dot Property tạo động lực mới trong hành trình phát triển sản phẩm nhà ở chất lượng cao cũng như kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng của Vạn Xuân Group", đại diện nhà phát triển bất động sản này nói thêm.

Happy One Sora được xướng tên ở hạng mục Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam- Best Condo Boutique Design Vietnam tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2025. Ảnh: Vạn Xuân Group

Dịp này, Vạn Xuân Group cũng triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng quan tâm dự án như vòng quay trúng thưởng 100% với phần quà lên đến 48 tháng phí quản lý. Bên cạnh đó là chương trình hỗ trợ lãi suất 0% và hỗ trợ tiền thuê nhà đến 18 tháng cho khách vay mua nhà; ưu đãi 5% và cam kết cho thuê lên đến 120 triệu đồng cho khách sẵn vốn.

Ngoài ra, trong sự kiện "Đêm Sora, tinh hoa dẫn lối" diễn ra vào tối ngày 2/8, bên cạnh chương trình "Happy Surprise", nhiều quà tặng giá trị đã được trao tay các khách hàng hoàn thành văn bản xác nhận cũng như khách tham dự.

KOL Hùng Thuận xuất hiện tại sự kiện tối 2/8. Ảnh: Vạn Xuân Group

Với định hướng tập trung vào thiết kế, pháp lý minh bạch và chính sách linh hoạt, Happy One Sora được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút khách hàng với nhóm căn hữu hạn gồm 98 sản phẩm.

Song Anh