Vạn Xuân Group tri ân khách hàng sở hữu dự án Happy One Central

Sự kiện sẽ được Vạn Xuân Group tổ chức với sự tham gia của khách hàng, đối tác cùng nhiều hoạt động.

Đêm tiệc tri ân của Vạn Xuân Group được tổ chức vào 30/9 tại White Palace Phạm Văn Đồng (TP HCM) là món quà mà đơn vị dành cho những khách hàng đã đồng hành cùng dự án Happy One Central. Bên cạnh khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã hợp tác, đồng hành cùng dự án cũng góp mặt.

Phối cảnh dự án Happy One Central. Ảnh: Vạn Xuân Group

Đây đều là những đối tác có cùng tâm huyết kiến tạo dự án căn hộ đáng sống tại Bình Dương. Happy One Central chính là minh chứng cụ thể nhất Vạn Xuân Group và các đối tác mong muốn mang đến hành trình mới cho khách hàng với các giá trị sống: xanh, hiện đại, bền vững.

Chủ đề của sự kiện được Vạn Xuân Group lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Starry Night - Đêm đầy sao" nổi tiếng của danh họa Vincent van Gogh. Theo đó, tập đoàn mong muốn sự kiện sẽ là một đêm tiệc thú vị khi tất cả khách tham dự đều lần lượt được trải nghiệm hành trình cảm xúc.

Tại đêm tiệc, các khách mời được thưởng thức mùi hương hoa, các món ăn cao cấp cùng những màn trình chiếu tương tác bên trong khán phòng. Chương trình âm nhạc có sự xuất hiện của bộ đôi diva nổi tiếng - ca sĩ Hồng Nhung và Mỹ Linh cùng ban nhạc, hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc.

Sự kiện còn là dịp để Vạn Xuân Group chia sẻ những hoạt động của mình trong hành trình thiện nguyện với sự đồng hành của các khách hàng. Ngoài ra, các khách hàng đã mua dự án, các chuyên viên kinh doanh gắn bó cùng Happy One Central còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên đến ba tỷ đồng, trong đó phần thưởng lớn nhất là ôtô Mazda CX5.

Đại diện Vạn Xuân Group cho biết, Happy One là thương hiệu riêng của dòng sản phẩm căn hộ trung cao cấp với những dự án đã triển khai và bàn giao như: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier và Happy One Central. Riêng Happy One Central ghi dấu với những thành công riêng như thiết kế tinh tế, phong cách hiện đại đặc trưng cùng chuỗi 68 tiện ích.

Yên Chi