Vạn Xuân Group ra mắt giai đoạn 2 dự án Happy One - Central

Tiếp nối thành công của lễ ra mắt giai đoạn một với hơn 1.000 khách tham dự, Vạn Xuân Group chuẩn bị giới thiệu ra thị trường giai đoạn 2 của dự án Happy One - Central để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang mong muốn đầu tư và sở hữu căn hộ cao cấp tại Bình Dương. Trong giai đoạn 2 này, Vạn Xuân Group tiếp tục đưa ra những chính sách thanh toán, ưu đãi lớn để hỗ trợ các khách hàng cũng như nhà đầu tư bất động sản có thể sở hữu căn hộ thông minh tại trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Phối cảnh dự án Happy One - Central.

Happy One - Central nằm trong chuỗi dự án căn hộ thông minh do Vạn Xuân Group triển khai với quy mô gồm 2 block cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Điểm nổi bật của Happy One - Central là hệ thống 68 tiện ích nội khu được chủ đầu tư quy hoạch bài bản và hoàn thiện. Đầu tiên, phải kể đến không gian xanh độc đáo mang hơi hướng Singapore hiện đại, được bố trí xen kẽ xung quanh dự án từ công viên cây xanh, đường dạo bộ, cafe ngoài trời, vườn hoa nhiệt đới, hồ bơi... theo phong cách nhiệt đới với những tán lá rộng bao phủ, ánh sáng chiếu rọi từ trên xuống.

Happy One - Central sử dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan.

Thêm vào đó, Happy One - Central mang lại cho cư dân một quảng trường chân mây đúng nghĩa tại tầng 40 cùng cây cầu kính trên không nối liền 2 tầng tòa tháp. Từ đây, cư dân có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn tổng thể Thủ Dầu Một, xa hơn là về trung tâm TP HCM. Đơn vị thiết kế còn khéo léo bố trí nhiều khu vực công cộng như BBQ, cafe, khu vui chơi trẻ em, sky bar, yoga - spa, khu vực chiếu phim... và cây xanh ngay tại đây, mở ra không gian ấn tượng tại tầng thượng.

Tiện ích phòng golf 3D của khu phức hợp căn hộ cao cấp Happy One - Central.

Dự án còn sử dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan, giúp nâng tầm giá trị dự án khi dễ dàng thu hút ánh nhìn cũng như góp phần khiến Happy One - Central trở thành biểu tượng mới tại trung tâm Thủ Dầu Một.

Bên cạnh đó, Happy One - Central còn gây ấn tượng khi tích hợp công nghệ 4.0 vào các thiết bị sinh hoạt của gia đình. Mỗi cư dân có thể thoải mái điều khiển các hệ thống đèn điện, chiếu sáng... chỉ qua một thao tác chạm, mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Chủ đầu tư kỳ vọng Vạn Xuân Group kiến tạo nên một khu căn hộ thông minh 4.0 ngay giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Ngoài ra, nhiều tiện ích - dịch vụ khác cung cấp đến cư dân như trung tâm thương mại, sân thể thao đa năng, sảnh đón khách, đài phun nước nghệ thuật, quảng trường ánh sáng, Art Gallery... cùng thiết kế căn hộ thông thoáng, mang lại cho cư dân không gian sống rộng rãi, ngập tràn năng lượng.

Hơn 15 năm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, phát triển và phân phối bất động sản, Vạn Xuân Group tạo dựng uy tín với nhiều dự án nhà phố, căn hộ chất lượng. Mới đây, chủ đầu tư này vừa bàn giao căn hộ Happy One - Phú Hòa vượt tiến độ gần 2 tháng với tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện.

Tại dự án Happy One - Central, chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết kiến tạo một khu căn hộ phức hợp hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích thông minh cùng với giá từ 1,76 tỷ đồng một căn, thanh toán từ 1% mỗi tháng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng đến khi nhận nhà, ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà, tối đa 24 tháng.

Tâm Anh