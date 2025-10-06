Vạn Xuân Group ký hợp tác chiến lược phát triển Happy One Mori

Vạn Xuân Group công bố ngân hàng tài trợ chính MB Bank và ký hợp tác với 22 đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh phân phối, chuẩn bị khởi động dự án Happy One Mori từ quý IV.

Sự kiện diễn ra chiều ngày 3/10. Vạn Xuân Group cho biết, việc ký kết nhằm hoàn thiện mạng lưới tài chính và kênh tư vấn triển khai kinh doanh cho Happy One Mori. Dự án dự kiến cung cấp 1.441 sản phẩm, gồm khối thương mại dịch vụ, officetel, căn hộ và 38 tiện ích chất lượng cao, đặt tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM - khu vực được đánh giá là có hạ tầng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ở cũng như đầu tư.

Ông Trịnh Xuân Hà, thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Vạn Xuân Group chia sẻ định hướng phát triển dự án Happy One Mori. Ảnh: Vạn Xuân Group

Song song đó, việc MB Bank - top 10 thương hiệu tài chính uy tín tại Việt Nam - đồng hành với vai trò ngân hàng tài trợ chính của Happy One Mori cũng góp phần khẳng định tiềm năng, giá trị của sản phẩm bất động sản.

Cùng ngày, 22 đối tác tư vấn triển khai kinh doanh ở ba miền cũng tham gia ký kết chiến lược, đánh dấu bước tiến trong hoạt động quảng bá, truyền thông và tư vấn sản phẩm của dự án. Danh sách 22 đơn vị tham gia tư vấn triển khai kinh doanh dự án Happy One Mori xem tại đây.

MB Bank ký hợp tác tài trợ chính dự án Happy One Mori. Ảnh: Vạn Xuân Group

Trước đó, với dự án Happy One Sora, Vạn Xuân Group cho biết 100% sản phẩm triển khai theo kế hoạch năm 2025 được thị trường đón nhận. Theo đà đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển dự án Happy One Mori hướng đến việc đảm bảo giá trị pháp lý, uy tín chủ đầu tư và năng lực đối tác chiến lược.

22 đơn vị trên cả 3 miền sẽ cùng tham gia truyền thông và tư vấn thông tin dự án Happy One Mori. Ảnh: Vạn Xuân Group

Happy One Mori là dự án mới nhất thuộc chuỗi thương hiệu nhà ở cao tầng - Happy One do Tập đoàn Vạn Xuân phát triển. Công trình khởi công hôm 9/8, do Inno tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan; Long Giang Foundation thi công phần cọc đại trà; ICP Project giám sát.

Song Anh