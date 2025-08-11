Vạn Xuân Group khởi công dự án Happy One Mori

TP HCMTập đoàn Vạn Xuân tổ chức lễ khởi công dự án Happy One Mori quy mô 1.441 căn hộ tại phường Lái Thiêu hôm 9/8.

Happy One Mori là dự án mới nhất thuộc chuỗi thương hiệu nhà ở cao tầng - Happy One do Tập đoàn Vạn Xuân phát triển - đơn vị vừa được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam" tại Dot Property Vietnam Awards 2025.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược ngay cửa ngõ Đông Bắc, TP HCM. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối đến trung tâm thành phố, các phường liên kết cũng như hơn 11 khu - cụm công nghiệp trong khu vực. Vạn Xuân Group định hướng phát triển Happy One Mori theo phong cách không gian sống xanh, hiện đại, chất lượng cho cư dân đô thị mới.

Dự án được quy hoạch đồng bộ và thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Ảnh: Vạn Xuân Group

Happy One Mori có quy mô 10.800 m2, gồm hai tháp cao 33 tầng, hai tầng hầm, với 1.441 sản phẩm đa dạng gồm: officetel, căn hộ và căn thương mại dịch vụ. Dự án có thể đáp ứng khoảng 2.900 cư dân.

Vạn Xuân Group cho biết, bên cạnh căn hộ để ở, nhóm căn officetel sẽ là sản phẩm tạo hấp lực lớn cho đội ngũ chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đang làm việc ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại khu vực.

Hướng tới cộng đồng cư dân tri thức, có phong cách sống hiện đại và văn minh, Happy One Mori được tích hợp hệ thống tiện ích đa dạng, với không gian cảnh quan xanh mát, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, hồ bơi gia nhiệt, khu chiếu phim, khu vui chơi trẻ em... đáp ứng nhu cầu sống - thư giãn - kết nối của cư dân.

Tại lễ khởi công, Vạn Xuân Group cũng tri ân đến các đối tác tham gia dự án Happy One Mori. Ảnh: Vạn Xuân Group

Dự án do INNO tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan; Long Giang Foundation thi công phần cọc đại trà; ICP Project giám sát; MB Bank tài trợ tài chính. Vạn Xuân Group kỳ vọng kế thừa uy tín và tiêu chuẩn bàn giao từ các dự án Happy One trước đây tại TP HCM và Bình Dương.

Nghi thức khởi công xây dựng dự án Happy One Mori. Ảnh: Vạn Xuân Group

Ông Trịnh Xuân Hà, Tổng giám đốc Điều hành Vạn Xuân Group cho biết, Happy One Mori là dự án nối tiếp hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực cho cư dân tại khu Đông Bắc TP HCM. Lãnh đạo tập đoàn cam kết đảm bảo chất lượng xây dựng cũng như tiến độ bàn giao dự án.

Happy One Mori được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị Lái Thiêu.

Song Anh