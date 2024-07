Vạn Xuân Group giới thiệu hai thành viên mới

Vạn Xuân Group ra mắt hai thành viên mới trong hệ sinh thái gồm Vạn Xuân Service và Vạn Xuân Property.

Đây được xem là bước tiến mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ bất động sản song song với việc tiếp tục đầu tư, phát triển thêm nhiều dự án chất lượng cao.

Vạn Xuân Service phân phối dự án bất động sản

Đơn vị này được định hướng tập trung triển khai kinh doanh, tư vấn và phân phối các sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Vạn Xuân Group. Vạn Xuân Service còn tham gia hợp tác cùng các chủ đầu tư khác trong vai trò phân phối sản phẩm bất động sản tại những khu vực đang có tốc độ phát triển như Bình Dương, TP HCM, Long An, Đồng Nai...

Hiện tại, Vạn Xuân Service đang là đơn vị phân phối độc quyền nhóm sản phẩm còn lại tại khu căn hộ chất lượng cao Happy One Central cũng như tham gia phân phối sản phẩm nhà phố và biệt thự dự án Sycamore tại Bình Dương.

Ông Nguyễn Minh Nhật (bìa trái) được bổ nhiệm làm Chủ tịch và ông Đỗ Vương Ái (giữa) được bổ nhiệm giữ vai trò Tổng giám đốc Vạn Xuân Service. Ảnh: Vạn Xuân Group

Vạn Xuân Service được phát triển từ đội ngũ tư vấn bất động sản New Home Land kết hợp năng lực tài chính và uy tín của Vạn Xuân Group. Song song với hoạt động kinh doanh, đơn vị này cũng đang tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác phát triển đại lý nhằm mở rộng kênh phân phối thông qua các đơn vị môi giới năng lực trên thị trường.

Dự kiến, Vạn Xuân Service sẽ khai trương văn phòng tại TP HCM trong quý III. Đây được xem là bước khởi đầu trong hành trình chinh phục các dự án đang trong quá trình đầu tư phát triển của Vạn Xuân Group nói riêng, các chủ đầu tư khác nói chung.

Vạn Xuân Property phục vụ dịch vụ hậu mãi

Cùng với việc thành lập Vạn Xuân Service, Vạn Xuân Group cũng ra mắt ban lãnh đạo công ty Vạn Xuân Property.

Với sứ mệnh mang đến dịch vụ đa dạng, phục vụ tối đa nhu cầu và tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác, doanh nghiệp, Vạn Xuân Property đang từng bước kiện toàn đội ngũ với các giá trị: chuyên nghiệp - tận tâm - đồng hành - uy tín.

Ông Nguyễn Hữu Huy (bìa trái) và ông Võ Văn Hoàng (bìa phải) sẽ đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty Vạn Xuân Property. Ảnh: Vạn Xuân Group

Vạn Xuân Property được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ một cách đa dạng tại các dự án nhà ở bao gồm tư vấn mua bán (ký gửi, chuyển nhượng) căn hộ, nhà phố liên kế, cho thuê văn phòng thương mại dịch vụ trong khu căn hộ... Riêng tại khu căn hộ chuẩn bị bàn giao Happy One Central, Vạn Xuân Property triển khai các loại hình dịch vụ như: Nhận ký gửi sang nhượng, mua bán căn hộ; Tư vấn, khai thác cho thuê và quản lý căn hộ; Khai thác quản lý cho thuê các tiện ích thương mại dịch vụ tại tầng trệt và các tầng tiện ích; Tư vấn thiết kế nội thất theo yêu cầu.

Happy One Central là một trong những dự án trọng điểm của Vạn Xuân Group đang triển khai và chuẩn bị bàn giao cuối tháng 7 năm nay. Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, hưởng lợi thế hạ tầng giao thông, văn hóa, kinh tế, xã hội được Bình Dương tập trung đầu tư phát triển. Trong đó, quy mô 40 tầng cao, 3 tầng hầm cùng 1.291 căn hộ và 13 shophouse dự kiến thu hút 5.000 cư dân đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ... về an cư tạo cho Happy One Central sự sầm uất, thịnh vượng hiếm có.

Happy One Central sẽ bàn giao cuối tháng 07/2024. Ảnh: Vạn Xuân Group

Đặc biệt, cận kề thời điểm bàn giao tạo cho Happy One Central hấp lực lớn bởi đây là giai đoạn thanh khoản hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đồng thời việc khai thác cho thuê căn hộ và triển khai thương mại dịch vụ cũng vô cùng sôi nổi. Bên cạnh trường mầm non Vision Education, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, nhà hàng Texas Chicken khối đế khu căn hộ Happy One Central sẽ tiếp tục chào đón nhiều cửa hàng thời trang, ẩm thực kết hợp chuỗi 68 tiện ích phong phú góp phần đa dạng hóa dịch vụ, phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân.

Được "hậu thuẫn" bởi Vạn Xuân Group còn tạo cho Vạn Xuân Service và Vạn Xuân Property nền tảng vững chắc và cơ hội mang đến cho các khách hàng những đặc quyền về chính sách, ưu đãi dịch vụ hấp dẫn không chỉ tại dự án Happy One Central mà còn tại các dự án trong tương lai của Vạn Xuân Group.

Yên Chi