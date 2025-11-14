Vạn Xuân Group chi 100 tỷ cho nhà điều hành trung tâm Happy One

Ngày 15/11, Vạn Xuân Group sẽ khai trương nhà điều hành nhằm quảng bá hình ảnh các dự án trọng điểm, giới thiệu đến khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đầu tư cũng như an cư tại TP HCM.

Nhà điều hành trung tâm Happy One có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, đặt tại phường Bình Hòa (khu vực Cổng chào Bình Dương cũ), gồm một trệt và hai lầu, với tổng diện tích sàn xây dựng 2.403 m2. Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại và là nơi trưng bày các mô hình, căn mẫu, khu vực đón - tiếp khách... của các dự án mang thương hiệu Happy One do Vạn Xuân Group phát triển.