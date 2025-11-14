Vạn Xuân Group chi 100 tỷ cho nhà điều hành trung tâm Happy One

Ngày 15/11, Vạn Xuân Group sẽ khai trương nhà điều hành nhằm quảng bá hình ảnh các dự án trọng điểm, giới thiệu đến khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đầu tư cũng như an cư tại TP HCM.
Nhà điều hành trung tâm Happy One có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, đặt tại phường Bình Hòa (khu vực Cổng chào Bình Dương cũ), gồm một trệt và hai lầu, với tổng diện tích sàn xây dựng 2.403 m2. Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại và là nơi trưng bày các mô hình, căn mẫu, khu vực đón - tiếp khách... của các dự án mang thương hiệu Happy One do Vạn Xuân Group phát triển.
Công trình sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, thể hiện qua các đường nét uyển chuyển, hình khối mạnh mẽ. Hệ thống đèn LED viền đa màu giúp toàn bộ mặt ngoài trở nên nổi bật hơn vào buổi tối.
Không gian dự kiến mở cửa từ 8h đến 20h mỗi ngày, hiện phục vụ nhu cầu của khách hàng quan tâm đến dự án Happy One Mori. Tại đây, các khu vực nội thất được thiết kế theo tông màu trung tính, sang trọng, bố trí khoa học để tối ưu trải nghiệm. Mỗi không gian đều được tính toán nhằm mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu cho khách tham quan.
Tầng trệt bao gồm khu vực trưng bày mô hình kiến trúc, lễ tân, sảnh sự kiện, phòng media, Signature Lounge, pantry và khu vui chơi dành cho trẻ em… Các mảng xanh được bố trí xen kẽ nhằm tạo sự thoải mái trong quá trình tham quan.
Với quy mô một trệt hai lầu, Vạn Xuân Group cũng lắp đặt thang máy giúp khách tham quan di chuyển thuận tiện.
Tầng hai là không gian tiếp khách rộng rãi và thông thoáng. Vạn Xuân Group bố trí ba căn hộ mẫu được hoàn thiện với mức độ chi tiết cao, giúp khách hàng dễ dàng hình dung về tiêu chuẩn bàn giao và phong cách thiết kế của ba căn mẫu dự án Happy One Mori.
Khu vực tiếp khách và trải nghiệm căn mẫu được tách biệt, đảm bảo sự riêng tư cần thiết.
Thương hiệu Happy One từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực bất động sản. Một số dự án được vinh danh gồm Happy One Central - "Khu căn hộ đáng sống nhất Bình Dương" tại PropertyGuru Awards 2021; Happy One Sora - "Dự án có thiết kế kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam" tại Dot Property Awards 2025. Mới đây, Happy One Mori, dự án thứ năm của Vạn Xuân Group được PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 trao giải "Dự án căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP HCM".
Hoàng Đan
Ảnh: Vạn Xuân Group