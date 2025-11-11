Vận tải hàng không toàn cầu duy trì đà tăng trưởng

Vận tải hàng hóa hàng không toàn cầu tăng 2,9% trong tháng 9, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ bảy liên tiếp, bất chấp biến động thương mại và thách thức kinh tế toàn cầu.

Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), tổng nhu cầu, đo bằng tấn-km hàng hóa (CTK), tăng 2,9% so với tháng 9/2024, trong đó hoạt động quốc tế tăng 3,2%. Năng lực vận chuyển (tính bằng CTK khả dụng) cũng tăng 3%, riêng mạng lưới quốc tế tăng 4,4%.

Ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, nhận định đằng sau con số tăng trưởng này là sự thay đổi đáng kể trong mô hình thương mại toàn cầu khi các chính sách thuế của Mỹ - bao gồm việc chấm dứt miễn trừ thuế nhập khẩu nhỏ - bắt đầu có hiệu lực. Nhu cầu vận chuyển giữa Bắc Mỹ và châu Á sụt giảm trong 5 tháng gần đây nhưng được bù đắp bằng sự tăng trưởng mạnh trong khu vực châu Á và trên các tuyến kết nối châu Á với châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

"Thay vì chứng kiến sự suy giảm thương mại toàn cầu, vận tải hàng không đang cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt để phục vụ các nhu cầu thị trường thay đổi", ông nhấn mạnh.

Hoạt động vận tải hàng không toàn cầu duy trì đà phục hồi, với các tuyến trong và ngoài châu Á tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường Bắc Mỹ. Ảnh: Pixabay

Theo IATA, thương mại toàn cầu tăng 3,7% so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu vận tải hàng không điều chỉnh theo mùa cũng tăng 3,8%. Môi trường hoạt động trong tháng 9 chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: thương mại hàng hóa toàn cầu tăng 7% trong tháng 8, giá nhiên liệu bay tăng 5,4%, cùng với chỉ số PMI sản xuất toàn cầu tăng tháng thứ hai liên tiếp lên 51,3 điểm - cho thấy triển vọng cải thiện, dù đơn hàng xuất khẩu mới vẫn ở mức thấp (49,6 điểm).

Về khu vực, châu Phi dẫn đầu với mức tăng 14,7%, tiếp theo là châu Á - Thái Bình Dương tăng 6,8%, châu Âu tăng 2,5%, và Trung Đông tăng nhẹ 0,6%. Ngược lại, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh giảm lần lượt 1,2% và 2,2%.

Xét theo tuyến thương mại, tăng trưởng mạnh ghi nhận ở các tuyến châu Âu - châu Á (12,4%), nội Á (10%), Trung Đông - châu Á (4,6%), Bắc Mỹ - châu Âu (2,6%) và châu Phi - châu Á (9,6%). Trong khi đó, sản lượng giảm ở châu Á - Bắc Mỹ (-3,5%), Trung Đông - châu Âu (-4,6%) và nội châu Âu (-1,1%).

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA - International Air Transport Association) được thành lập năm 1945, có trụ sở tại Montreal (Canada). IATA đại diện cho hơn 330 hãng hàng không, chiếm khoảng 83% tổng lưu lượng hàng không toàn cầu, với vai trò thúc đẩy an toàn, an ninh, hiệu quả và bền vững trong ngành hàng không. Tổ chức này thường xuyên công bố các báo cáo thị trường và dự báo xu hướng về vận tải hành khách và hàng hóa, đóng vai trò định hướng chính sách và tiêu chuẩn toàn cầu cho ngành hàng không quốc tế.

Gia Hân (Theo PortCalls)