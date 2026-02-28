Vận tải cơ chở tiền gặp nạn, 15 người chết

Vận tải cơ của không quân Bolivia chở tiền giấy mới in trượt đường băng khi hạ cánh gần thủ đô La Paz, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Vận tải cơ Hercules C-130 của không quân Bolivia rơi xuống đại lộ đông đúc gần sân bay thành phố El Alto, giáp thủ đô La Paz tối 27/2. Lực lượng cứu hỏa cho biết 15 người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.

Máy bay chở tiền mặt rơi ở Bolivia, ít nhất 15 người chết Lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng giải tán đám đông tại hiện trường rơi máy bay chở tiền ở Bolivia ngày 27/2. Video: Sputnik

Theo Bộ Quốc phòng Bolivia, máy bay gặp nạn khi đang vận chuyển tiền giấy mới in của Ngân hàng Trung ương đến các địa phương, nhưng chưa rõ số lượng. Ngân hàng Trung ương Bolivia dự kiến họp báo trong ngày 27/2 để thông báo về sự việc.

Giới chức địa phương cho biết máy bay cất cánh từ thành phố Santa Cruz. Sau khi hạ cánh xuống sân bay thành phố El Alto, máy bay trượt khỏi đường băng rồi lao sang đại lộ gần đó.

Sân bay Quốc tế El Alto đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn. Cảnh quay trên truyền thông địa phương cho thấy máy bay cùng nhiều phương tiện trên đại lộ bị hư hại nghiêm trọng.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi nhiều người đổ xô đến hiện trường, dường như nhặt những tờ tiền vương vãi trên mặt đất. Lực lượng chức năng đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông.

Vận tải cơ bị hư hại nghiêm trọng sau tai nạn. Ảnh: X/UltimaHoraCR

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)