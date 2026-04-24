Văn Quyết: 'Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi'

Ninh BìnhTiền đạo Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết mỉa mai lối chơi của Ninh Bình sau chiến thắng 3-2 ở vòng 20 V-League 2025-2026.

Trên sân Ninh Bình tối 24/4, Hà Nội khởi đầu thuận lợi, mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng cú sút xa của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Họ nhân đôi cách biệt nhờ công trung vệ 20 tuổi Nguyễn Anh Tiệp từ pha phối hợp đá phạt góc bài bản ở phút bù thứ nhất. Đến phút 58, trong pha phản công tốc độ, Văn Quyết ghi bàn thứ ba cho đội khách.

Hà Nội FC còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng xà ngang từ chối cú sút của Phạm Xuân Mạnh. Sau đó, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long bỏ lỡ các tình huống cận thành.

Tiền đạo Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết ăn mừng cùng người hâm mộ sau khi thắng Ninh Bình 3-2 tại vòng 20 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 24/4/2026. Ảnh: Hà Nội FC

Trái lại, Ninh Bình tấn công thiếu ý tưởng, dù đang có đà hưng phấn từ ba trận thắng liên tiếp. Hai bàn gỡ đến từ khoảnh khắc chớp thời của Geovane Magno và đá phạt đập hàng rào đổi hướng của Nguyễn Quốc Việt. Tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức vào sân từ phút 69, khi chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương, cũng không thể giúp đội nhà giữ lại một điểm.

Sau trận, tiền đạo Văn Quyết cho biết chiến thắng của Hà Nội FC đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi được hỏi về việc đối thủ không thể sử dụng Hoàng Đức ngay từ đầu, Văn Quyết nói: "Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi. Hậu vệ cứ có bóng là phất dài lên trên thì không phải bóng đá. Trận đấu có 5 bàn thắng thì chúng tôi ghi ba, và tạo điều kiện cho họ ghi hai bàn".

Tiền đạo Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết (thứ hai từ trái sang) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong trận thắng Ninh Bình 3-2 tại vòng 20 V-League 2025-2026, trên sân Ninh Bình ngày 24/4/2026. Ảnh: Hà Nội FC

Tiền đạo sinh năm 1991 còn cho rằng Hà Nội FC đang hoàn thiện từng ngày dưới thời HLV Harry Kewell, với những cầu thủ khát khao chứng tỏ bản thân. Anh lấy dẫn chứng bằng trung vệ trẻ Anh Tiệp, người đá thay Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương, đã thi đấu tự tin trong khoảng 70 phút gồm cả bù giờ và ghi bàn đầu tiên sau ba trận tại V-League.

Văn Quyết đã ghi ba bàn từ 19 trận mùa này, tiếp tục củng cố vị trí nội binh ghi nhiều bàn nhất V-League (124 pha lập công qua 16 mùa giải).

Quan trọng hơn, chiến thắng tối nay giúp Hà Nội FC có 36 điểm, và chỉ kém vị trí thứ ba của Ninh Bình một điểm. Đội bóng thủ đô có cơ hội cải thiện thứ bậc ở vòng 21, khi gặp đội cuối bảng Đà Nẵng, còn Ninh Bình phải làm khách trước Thể Công.

Hà Nội FC cũng hướng tới mùa thứ 16 không nằm ngoài top 3, kể từ 2010. Đội lên chơi V-League từ 2009, và cũng kết thúc ở vị trí thứ 4.

Hiếu Lương