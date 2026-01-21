Van Phuc Group ra mắt phố thương mại The Legend Shophouse

TP HCMVan Phuc Group ra mắt phân khu phố thương mại The Legend Shophouse tại Van Phuc City với thiết kế phong cách châu Âu.

Phân khu gồm 44 căn giới hạn, lấy cảm hứng từ các tuyến phố thương mại lâu đời tại châu Âu. The Legend Shophouse được phát triển theo định hướng kết hợp kinh doanh, lưu trú và giá trị di sản. Dự án chú trọng kiến trúc bền vững, gắn hoạt động thương mại với không gian cảnh quan ven sông.

Phố thương mại cao cấp The Legend Shophouse tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Mỗi căn shophouse được thiết kế với tầng hầm riêng, phục vụ nhu cầu để xe và tăng tính riêng tư. Khối đế là không gian kinh doanh, trong khi các tầng trên bố trí khu sinh hoạt. Ban công hướng về bến du thuyền Marina Royal, tạo sự kết nối trực tiếp với cảnh quan sông nước và không gian mở.

The Legend Shophouse cung cấp số lượng căn giới hạn nhằm duy trì mật độ thấp và tính nhận diện riêng cho khu vực trung tâm bán đảo. Theo Van Phuc Group, dự án hướng đến giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời góp phần hình thành cộng đồng cư dân ổn định trong tổng thể khu đô thị, thay vì tập trung vào mục tiêu đầu tư ngắn hạn.

The Legend Shophouse với 44 căn shophouse giới hạn. Ảnh: VPG

Bên cạnh phân khu thấp tầng, Van Phuc City tiếp tục mở rộng không gian sống với dự án Diamond Sky. Đây là tổ hợp căn hộ cao tầng và trung tâm thương mại đầu tiên tại khu đô thị, đánh dấu giai đoạn phát triển mới khi hạ tầng và tiện ích đã hoàn thiện.

Diamond Sky được triển khai trong bối cảnh Van Phuc City đã vận hành và cộng đồng cư dân hình thành ổn định. Dự án hiện hoàn thành hệ thống cọc và đang thi công phần hầm, dự kiến hoàn thành toàn bộ phần hầm móng trong quý 1. Van Phuc Group cho biết, tiến độ dự án được kiểm soát theo từng giai đoạn, ưu tiên yếu tố an toàn và chất lượng xây dựng.

Từ vị trí trung tâm khu đô thị, Diamond Sky có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, hồ Đại Nhật và các mảng xanh nội khu. Dự án kết nối với quốc lộ 13, quy hoạch tuyến metro 3B, đồng thời thuận tiện di chuyển về khu vực trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 10 phút.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Theo đại diện Van Phuc Group, The Legend Shophouse và Diamond Sky là hai phân khu khác nhau về loại hình nhưng cùng theo đuổi định hướng phát triển bền vững. Các dự án được triển khai đồng bộ trong tổng thể quy hoạch, hướng đến xây dựng Van Phuc City trở thành khu đô thị kiểu mẫu, đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh và thương mại lâu dài.

Song Anh