Van Phuc Group khởi công hầm dự án Diamond Sky

TP HCMVan Phuc Group khởi công hạng mục hầm dự án Diamond Sky ngày 8/1, đánh dấu giai đoạn thi công mới của tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên tại Van Phuc City.

Sự kiện diễn ra sau khi dự án hoàn thành toàn bộ hệ thống cọc móng. Theo Van Phuc Group, tiến độ thi công hiện vượt kế hoạch, tạo tiền đề để chuyển sang giai đoạn xây dựng hầm và thân công trình. Mục tiêu là hoàn thành và nghiệm thu toàn bộ phần hầm trong quý I.

Nghi thức xúc cát khởi công phần hầm dự án Diamond Sky. Ảnh: VPG

Trong giai đoạn này, Van Phuc Group hợp tác cùng Central với vai trò tổng thầu thi công và Core Asia là đơn vị quản lý dự án. Theo Van Phuc Group việc lựa chọn các đơn vị đã có kinh nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và tiến độ công trình.

Lễ ký kết hợp tác giữa Van Phuc Group và Central. Ảnh: VPG

Tại lễ khởi công, ông Phạm Danh, Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group, cho biết, Diamond Sky là phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên được triển khai tại Van Phuc City. Dự án được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp bước sang năm thứ 30 hoạt động trên thị trường

Theo định hướng của chủ đầu tư, Diamond Sky thuộc nhóm dự án căn hộ cao cấp, tập trung vào các yếu tố pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng và khả năng kết nối hạ tầng đồng bộ. Trong thời gian tới, Van Phuc Group dự kiến tiếp tục phát triển thêm các phân khu cao tầng khác nhằm bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng tại khu đô thị.

Phối cảnh dự án Diamond Sky. Ảnh: VPG

Diamond Sky được triển khai trên diện tích 1,8 ha tại trung tâm Van Phuc City, khu đô thị ven sông Sài Gòn rộng khoảng 198 ha nằm trên quốc lộ 13. Từ đây, cư dân có thể kết nối nhanh với đại lộ Phạm Văn Đồng hay di chuyển đến khu trung tâm TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất trong khoảng 10-15 phút. Tuyến metro số 3B đang trong quy hoạch được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối khu vực trong tương lai.

Dự án gồm hai tòa tháp chính, quy mô 20 tầng, với mật độ xây dựng khoảng 40%, cung cấp 296 căn hộ hạng sang cùng 7 căn shophouse phiên bản đặc biệt. Không gian sống hưởng lợi từ cảnh quan ven sông Sài Gòn và hồ nước trong khu đô thị, tạo điều kiện thông gió và tầm nhìn rộng mở cho nhiều căn hộ.

Công trình cũng kế thừa hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu của toàn khu đô thị Vạn Phúc, được quy hoạch với công viên ven sông dài hơn 3,4 km, quảng trường nhạc nước, phố đi bộ phong cách châu Âu, bến du thuyền và các tuyến phố thương mại. Các tiện ích như trường học quốc tế, bệnh viện nội khu giúp cư dân tiếp cận dịch vụ ngay trong bán kính ngắn.

Nhà phố thương mại tại dự án. Ảnh: VPG

Dịp này, Van Phuc Group công bố chính sách ưu đãi đối với một số sản phẩm bất động sản tại Van Phuc City, với mức chiết khấu tối đa 28%, áp dụng cho nhà phố và shophouse. Doanh nghiệp kỳ vọng việc dự án triển khai đúng tiến độ và công bố rõ ràng các mốc xây dựng giúp tăng mức độ quan tâm của người mua bên cạnh yếu tố pháp lý minh bạch.

Song Anh