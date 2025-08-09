Van Phuc Group khởi công dự án Diamond Sky gần 2 ha

Van Phuc Group tổ chức lễ khởi công khu phức hợp căn hộ và trung tâm thương mại Diamond Sky gần 2 ha tại khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), TP HCM, ngày 8/8.

Diamond Sky là dự án căn hộ chung cư đầu tiên tại Van Phuc City. Dự án có mật độ xây dựng 40%, gồm 296 căn hộ cao cấp và 7 căn shophouse. Các loại hình sản phẩm đa dạng, gồm căn hộ một đến ba phòng ngủ, penthouse diện tích hơn 350 m2. Thiết kế chú trọng tối ưu hóa không gian sống với cảnh quan mở, nhiều mảng xanh và hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ.

Dự án sở hữu vị trí tiếp giáp trục quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch đang được mở rộng, và gần tuyến metro 3B quy hoạch trong tương lai. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm quận 1 (cũ), sân bay Tân Sơn Nhất hoặc các khu vực đô thị phía Đông chỉ trong khoảng 10-15 phút.

Lãnh đạo Van Phuc Group và đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: VP

Ngoài ra, vị trí liền kề ba mặt sông Sài Gòn của dự án được chủ đầu tư đánh giá là đem lại lợi thế cảnh quan và yếu tố phong thủy. Đây cũng là khu vực được quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và nhà ở chất lượng cao của TP.HCM trong tương lai.

Bên cạnh các căn hộ để ở, khối đế thương mại ba tầng với tên gọi Diamond Sky Mall dự kiến là điểm đến giải trí, mua sắm và ẩm thực dành cho cư dân và khách vãng lai. Một số tiện ích nội khu như hồ bơi tràn, phòng gym, khu vườn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng cũng được bố trí để tăng trải nghiệm sống "all-in-one" cho cư dân.

Dự án nằm trong Van Phuc City, một trong những đô thị ven sông lớn nhất TP HCM. Nơi đây được quy hoạch thành hệ sinh thái đa chức năng gồm công viên, hồ cảnh quan 16 ha, bến du thuyền, trường học, bệnh viện quốc tế. Nhờ hưởng trọn hệ thống tiện ích có sẵn, cư dân Diamond Sky có thể tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại và giải trí trong bán kính gần.

Tổng giám đốc Van Phuc Group phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VP

Ông Phạm Hồng Hoài Châu, Tổng giám đốc Van Phuc Group cho biết, dự án là cột mốc trong chiến lược mở rộng dòng sản phẩm nhà ở cao tầng của tập đoàn, sau giai đoạn tập trung phát triển biệt thự, nhà phố và shophouse.

"Việc đa dạng hóa sản phẩm là yếu tố cần thiết để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường, cũng như hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tại Van Phuc City", ông Châu nhấn mạnh.

Phối cảnh khu phức hợp nhà ở Diamond Sky tại Van Phuc City. Ảnh: VP

Diamond Sky không chỉ hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, mà còn phù hợp với nhà đầu tư trung - dài hạn nhờ vị trí chiến lược, khả năng khai thác linh hoạt và tiềm năng gia tăng giá trị.

Việc giới thiệu dự án trong thời điểm thị trường ưu tiên sản phẩm pháp lý minh bạch, chất lượng cũng là chiến lược dài hạn giúp Van Phuc Group tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc căn hộ cao cấp.

Song Anh