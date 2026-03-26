Van Phuc City triển khai loạt chính sách kích cầu

Khách mua nhà phố tại Van Phuc City nhận chiết khấu đến 25% và được tặng chuyến tham quan ngắm hoàng hôn bên sông Sài Gòn trên du thuyền.

Van Phuc Group đang áp dụng chính sách chiết khấu đến 25% cho các sản phẩm nhà phố, shophouse tại khu đô thị Van Phuc City. Theo chủ đầu tư, việc ưu đãi trực tiếp vào giá bán giúp giảm áp lực vốn ban đầu, đặc biệt với các tài sản giá trị lớn. Chính sách này còn giúp người mua chủ động dùng dòng tiền để tái đầu tư, mở rộng kinh doanh mà vẫn sở hữu tài sản hiện hữu.

Nhà phố thương mại tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City được thiết kế theo hướng đa công năng, cho phép kết hợp không gian ở và kinh doanh. Mặt tiền rộng, tích hợp hầm xe và thang máy, phù hợp với mô hình cửa hàng, văn phòng hoặc cho thuê.

Đơn vị phát triển cho biết, thông thường, để đạt mức lợi suất 20-25%, nhà đầu tư phải chờ đợi chu kỳ 3 đến 5 năm. Nhưng thời gian này có thể rút ngắn với chính sách ưu đãi 25% đang áp dụng.

Ngoài ra, từ ngày 30/3 đến 30/4, khách hàng có giao dịch còn được trao tặng một chuyến du ngoạn ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền với không gian riêng tư.

Bến du thuyền nằm trong khu đô thị. Ảnh: VPG

Theo đại diện Van Phuc Group, khung thời gian hoàng hôn phù hợp với nhịp sinh hoạt, đồng thời làm rõ hơn lợi thế cảnh quan ven sông - yếu tố gắn liền với quy hoạch khu đô thị. Lợi thế này đến từ vị trí ba mặt giáp sông của Van Phuc City, tạo điều kiện phát triển các hoạt động gắn với mặt nước.

Trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, hướng đến những người có nhu cầu tìm kiếm không gian yên tĩnh và tái tạo năng lượng. "Việc đưa du thuyền vào chương trình bán hàng xuất phát từ đặc điểm tự nhiên của dự án, thay vì bổ sung một tiện ích tách rời khỏi không gian sống. Từ du thuyền, khách hàng có thể quan sát vẻ đẹp toàn cảnh khu đô thị. Đây là chính sách đặc biệt, được Van Phuc Group áp dụng cùng mức ưu đãi 25%", vị đại diện cho biết.

Ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn từ du tuyền. Ảnh: VPG

Khu đô thị Vạn Phúc hiện có khoảng 10.000 cư dân cùng gần 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Theo đó, các căn nhà tại đây có thể được khai thác cho nhiều mục đích như kinh doanh, cho thuê hoặc đặt trụ sở, bên cạnh nhu cầu ở.

Việc kết hợp giữa yếu tố tài chính, công năng sử dụng và lợi thế vị trí là hướng tiếp cận mới của Van Phuc Group, nhằm mở rộng lựa chọn cho người mua, qua đó, góp phần gia tăng khả năng khai thác giá trị tài sản theo thời gian.

Song Anh