Van Phuc City quy tụ gần 100 thương hiệu trong nội khu

Van Phuc City phát triển hệ tiện ích và thương hiệu đa dạng từ ẩm thực, giải trí đến tài chính, giúp cư dân tiếp cận dịch vụ trong khoảng cách ngắn.

Khu đô thị có quy mô khoảng 198 ha, ba mặt giáp sông Sài Gòn, kết hợp không gian ở, thương mại và tiện ích trong cùng khu vực. Trong quy hoạch này, các dịch vụ được phân bổ xuyên suốt, hình thành mạng lưới tiện ích liền mạch. Nhờ đó, cư dân rút ngắn thời gian di chuyển cho những nhu cầu thường ngày.

Cư dân có thể bắt đầu ngày mới tại Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend hoặc Fero Cafe gần nơi ở. Những không gian này đồng thời đáp ứng nhu cầu gặp gỡ và làm việc linh hoạt.

Quán cà phê sở hữu vị trí góc ngã tư tại khu đô thị. Ảnh: VPG

Từ nhu cầu hàng ngày, hệ thống ăn uống tại khu đô thị cũng phát triển với các nhà hàng như Sugar Town, Ocean World cùng nhiều mô hình ẩm thực kết hợp trải nghiệm. Nhờ đó, hoạt động gặp gỡ bạn bè, đối tác có thể diễn ra ngay trong khu vực sinh sống.

Bên cạnh dịch vụ ăn uống, các tiện ích phục vụ nhu cầu thiết yếu khác cũng được tích hợp. Hệ thống tài chính gồm Vietcombank, Techcombank, BIDV, VietinBank vận hành ngay trong khu đô thị, hỗ trợ cư dân thực hiện giao dịch nhanh chóng và giảm nhu cầu di chuyển ra ngoài.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 như Circle K, FamilyMart, GS25 cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng bố trí tại nhiều tuyến phố, tạo thành mạng lưới phục vụ liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng trải nghiệm cho bản thân.

Không chỉ tiện lợi, sự hiện diện của nhiều thương hiệu trong Van Phuc City còn tạo nên không gian thương mại tấp nập, góp phần thu hút cả du khách vãng lai, từ đó, gia tăng nguồn khách hàng tự nhiên cho các cửa hàng, văn phòng kinh doanh tại khu đô thị.

Nhà hàng Sugar Town tọa lạc gần kênh Sông Trăng. Ảnh: VPG

Xu hướng hệ tiện ích tích hợp phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện nay. Theo các báo cáo nghiên cứu của Cushman & Wakefield, giai đoạn 2024-2025 ghi nhận sự gia tăng của các dự án kết hợp nhà ở với hệ tiện ích và dịch vụ đồng bộ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, xu hướng này được triển khai tại một số khu đô thị quy mô lớn, nơi không gian sống gắn liền với hệ thống thương mại và dịch vụ. Van Phuc City phát triển theo hướng này khi bố trí đồng thời các tiện ích và không gian trải nghiệm trong nội khu.

Trên nền tảng đó, khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Cư dân có thể dạo bộ tại các tuyến phố đi bộ, tham gia sự kiện tại quảng trường Diamond hoặc khu vực bến du thuyền Marina Royal.

Một số tiện ích như khu nhạc nước, phố đi bộ phong cách châu Âu hay bến du thuyền được khai thác như không gian sinh hoạt chung, góp phần hình thành nhịp sống đô thị. Những trải nghiệm vốn phổ biến tại các khu du lịch hoặc trung tâm giải trí quy mô lớn nay được đưa vào đời sống hàng ngày.

Dịch vụ tài chính với các ngân hàng cũng xuất hiện tại khu đô thị. Ảnh: VPG

Không gian trải nghiệm cũng đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại nội khu. Các tuyến phố như Nguyễn Thị Nhung, Đinh Thị Thi thu hút nhiều cửa hàng, dịch vụ vận hành, tạo môi trường kinh doanh liên tục. Lượng cư dân và khách tham quan góp phần duy trì dòng khách cho hoạt động bán lẻ.

Trong giai đoạn tiếp theo, khu đô thị dự kiến bổ sung các hạng mục như trung tâm thương mại Diamond Sky quy mô khoảng 30.000 m2 cùng các dãy shophouse, mở rộng hệ tiện ích và dịch vụ.

Bến du thuyền Marina Royal diễn ra nhiều hoạt động. Ảnh: VPG

Theo Savills, các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đầy đủ thường có lợi thế trong việc thu hút cư dân và duy trì giá trị bất động sản.

Từ góc độ vận hành, sự hiện diện của nhiều thương hiệu cũng góp phần tạo nên không gian thương mại sôi động. Không chỉ phục vụ cư dân, khu đô thị còn thu hút khách từ các khu vực lân cận, qua đó gia tăng hoạt động dịch vụ.

Với hệ sinh thái tiện ích, thương mại và không gian công cộng được tổ chức trong cùng một khu vực, Van Phuc City hướng đến mô hình "thành phố thu nhỏ", nơi các hoạt động sinh hoạt, làm việc và giải trí diễn ra trong phạm vi nội khu.

Song Anh