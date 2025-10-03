Văn Phú vào top 10 thương hiệu uy tín

Văn Phú nhận giải top 10 thương hiệu uy tín nhờ đáp ứng các tiêu chí về kinh doanh, thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, đổi mới và hội nhập.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, diễn ra ngày 2/10. Chương trình năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Sự kiện không chỉ tôn vinh các thương hiệu xuất sắc, mà còn là kênh thông tin - kết nối - hội tụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Đại diện Văn Phú cho biết, giải thưởng không chỉ ghi nhận những đóng góp của thương hiệu mà còn góp phần khẳng định nội lực, khả năng thích nghi của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi mới.

Trước đó, doanh nghiệp cũng lọt top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và top 10 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 của Brand Finance hay Top 10 chủ đầu tư uy tín do Vietnam Report công bố.

Đại diện Văn Phú (giữa) nhận giải thưởng top 10 thương hiệu uy tín tại sự kiện Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Ảnh: Văn Phú

Văn Phú là chủ đầu tư của các dự án quy mô như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa). Doanh nghiệp còn được biết đến với thương vụ M&A thành công quỹ đất hơn 9.000 m2 tại TP HCM.

Mới đây, liên danh Văn Phú - Đèo Cả cũng hợp tác nghiên cứu và đề xuất dự án "Trục cảnh quan ven sông Hồng". Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội.

Phối cảnh dự án "Trục cảnh quan sông Hồng" có sự tham gia của Văn Phú. Ảnh: Văn Phú

Xuyên suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp theo đuổi triết lý "bất động sản vị nhân sinh", từ quy hoạch đô thị, phát triển sản phẩm cho đến các chương trình xã hội, văn hóa, thể thao.

Cụ thể, Văn Phú định hình những không gian sống xanh, thân thiện, gắn kết cộng đồng, thể hiện qua hệ sinh thái sống đầy đủ tiện ích với không gian công viên, tiện ích cộng đồng, hạ tầng giáo dục, y tế tại các dự án như Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta - Sầm Sơn.

Doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng tại các địa phương nơi các dự án đang hiện hữu như đại nhạc hội Summer Fest, giải chạy tại Hải Phòng, Thanh Hóa, các chương trình an sinh, khuyến học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Việc đưa triết lý 'vị nhân sinh' vào chiến lược hoạt động không chỉ giúp Văn Phú khác biệt trên thị trường, mà còn đáp ứng xu thế mới của khách hàng - những người ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, sự bền vững và trải nghiệm cộng đồng", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Vị này cũng cho rằng, việc tổng hòa các yếu tố như năng lực triển khai dự án, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội và triết lý phát triển "vị nhân sinh" giúp Văn Phú tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Song Anh