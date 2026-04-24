Văn Phú vào top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú năm thứ tư liên tiếp được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín, theo bảng xếp hạng VietnamReport.

Bảng xếp hạng của VietnamReport là kết quả nghiên cứu độc lập, được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp ngành bất động sản, cập nhật đến 31/12/2025.

Việc bốn năm liên tiếp có mặt và tăng bậc trong bảng xếp hạng "Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín" cho thấy sự ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp những năm qua. Trong bối cảnh kinh tế và thị trường bất động sản có nhiều biến động, kết quả này phản ánh năng lực thích ứng linh hoạt, duy trì đà tăng trưởng và từng bước củng cố uy tín trên thị trường bất động sản.

Bảng xếp hạng Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026 do VietnamReport công bố ngày 22/4. Ảnh: VietnamReport

Năm 2025, Văn Phú ghi nhận doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 395 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch lợi nhuận. Đây cũng là năm đánh dấu sự chuyển mình của doanh nghiệp trong nhiều hoạt động, với chiến lược phát triển linh hoạt và có chiều sâu; tập trung tái cấu trúc danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Để chuẩn bị cho sự bứt phá giai đoạn 2025 - 2030, doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại TP HCM và các vùng phụ cận với 4 dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng. Danh mục gồm các dự án tại: Nhà Bè (xã Nhà Bè, TP HCM) diện tích 30 ha, tổng đầu tư 5.000 tỷ; Tân Kiên (xã Tân Nhựt, TP HCM) 9,2 ha, tổng đầu tư 12.000 tỷ; Vũng Tàu (phường Phước Thắng, TP HCM) 42,4 ha, tổng đầu tư 15.000 tỷ; dự án khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai) 120 ha, tổng đầu tư 20.000 tỷ.

Đại diện Văn Phú nhận cúp và chứng nhận Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Ảnh: Văn Phú

Song song, Văn Phú tiếp tục triển khai định hướng phát triển theo triết lý "vị nhân sinh" thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm gồm Vlasta và Vlasta Premier. Các dự án được quy hoạch tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP HCM và Đồng Nai, hướng đến phát triển đô thị theo định hướng lấy con người làm trung tâm.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Huế). Ảnh: Văn Phú

Sau các dự án Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), năm 2026, doanh nghiệp dự kiến khởi công Vlasta - Đại Phước (Đồng Nai) và Vlasta - Tân Mỹ (Bắc Ninh), tập trung vào mô hình đô thị hướng đến sự gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, công ty phát triển dòng sản phẩm Vlasta Premier, định hướng phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu về không gian sống riêng tư, với thiết kế linh hoạt và khả năng cá nhân hóa theo nhu cầu sử dụng.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (TP HCM). Ảnh: Văn Phú

Cũng trong năm 2026, Văn Phú dự kiến ra mắt các dự án như Vlasta Premier - Phú Thuận (Nam Sài Gòn) và Vlasta Premier - Phú Hội (Huế), khu vực gần trục văn hóa và cảnh quan sông Hương. Các dự án được định hướng phát triển theo hướng linh hoạt, phù hợp nhu cầu cá nhân hóa không gian sống.

Thế Đan