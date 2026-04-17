Văn Phú tổ chức triển lãm bất động sản tại TP HCM

Triển lãm "Muôn vị nhân sinh" do Văn Phú tổ chức từ 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm Riverstage, giới thiệu chuỗi không gian trải nghiệm xoay quanh chủ đề tổ ấm giữa đô thị.

Diễn ra trong bối cảnh các không gian trưng bày ngày càng chú trọng trải nghiệm, triển lãm đặt lại câu hỏi về "tổ ấm" giữa nhịp sống đô thị liên tục biến chuyển. Triển lãm không định nghĩa "tổ ấm" theo một khuôn mẫu, mà xem đó là cảm giác thuộc về, thay đổi theo trải nghiệm mỗi người.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOLs trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, bất động sản, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi, vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân...

Không gian triển lãm được tổ chức thành ba lớp trải nghiệm gồm tương tác, đắm chìm và cá nhân hóa, liên kết theo một hành trình liền mạch. Mở đầu là khu mapping tương tác, nơi người tham gia trực tiếp tác động đến ánh sáng và hình ảnh bằng chuyển động cơ thể, qua đó trở thành một phần của tác phẩm thay vì chỉ quan sát.

Ban tổ chức cho biết, hình thức triển lãm này phổ biến trong nghệ thuật đương đại quốc tế. Việc đặt mô hình ở vị trí mở đầu giúp phá vỡ tâm thế đi xem triển lãm quen thuộc.

Khu vực trung tâm được thiết kế như một phòng immersive, kết hợp hình ảnh, âm thanh và công nghệ nhằm dẫn dắt người xem đi sâu vào câu hỏi "tổ ấm đáng giá bao nhiêu". Tại đây, bộ ảnh "Saigon 365" của Nguyễn Thanh Tùng và Bill Nguyễn tái hiện những lát cắt đời thường, gợi mở góc nhìn rằng "nhà" có thể hiện diện trong những khoảnh khắc hoặc cảm xúc, không chỉ là một không gian vật lý.

Các thực hành nghệ thuật kết hợp công nghệ từ Fustic.Studio, visual art của nhóm nghệ sĩ 01A và không gian âm thanh đô thị do ca nhạc sĩ Vinh Khuất thực hiện, tiếp tục mở rộng trải nghiệm theo hướng đa giác quan.

Điểm nhấn của khu vực này là không gian trình diễn nhập vai "Tổ ấm đáng giá bao nhiêu", nơi người tham gia tương tác trực tiếp với câu chuyện, đưa ra lựa chọn cá nhân thay vì tiếp nhận một chiều như hình thức sân khấu truyền thống.

Sau phần trải nghiệm cao trào, khu vực ngoài trời đóng vai trò cân bằng cảm xúc với các hoạt động nhẹ như tạo báo mini cá nhân qua khảo sát, photobooth hoặc workshop thủ công. Cách tiếp cận này hướng người tham gia quay về đối chiếu với chính mình thay vì tiếp tục quan sát câu chuyện bên ngoài.

Triển lãm là một trong những hoạt động điểm nhấn của Văn Phú trong chiến lược tiếp cận thị trường bất động sản TP HCM, thông qua hình thức trải nghiệm thay cho cách giới thiệu dự án truyền thống. Bằng nghệ thuật, doanh nghiệp định vị câu chuyện thương hiệu xoay quanh nhu cầu "thuộc về" trước khi đề cập đến sản phẩm bất động sản.

Việc khai thác chủ đề "tổ ấm" trong bối cảnh TP HCM cũng phản ánh định hướng phát triển sản phẩm gắn với trải nghiệm sống và yếu tố con người, thay vì chỉ tập trung vào giá trị vật chất.

Với thời gian tổ chức ngắn và giới hạn số lượng trải nghiệm theo khung giờ, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến đáng chú ý trong tháng 4, hướng tới nhóm khách trẻ đô thị quan tâm đến lối sống và không gian sống.

Song Anh