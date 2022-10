Văn Phú - Invest phát triển dự án đầu tiên ở Bắc Giang

Bắc GiangDự án gồm tòa tháp đôi 28 tầng và khu biệt thự nằm ở vị trí đắc địa phía Nam thành phố.

Đại diện Văn Phú - Invest cho biết đơn vị sẽ phát triển dự án đầu tiên mang thương hiệu The Terra tại Bắc Giang. Theo đánh giá từ chủ đầu tư, Bắc Giang sở hữu nhiều lợi thế từ hệ thống giao thông liên vùng thủ đô cùng quy hoạch đô thị khoa học. Tỉnh được định vị là nền kinh tế sôi động và phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện để đơn vị phát triển dự án khu đô thị với những mô hình sản phẩm đa dạng và cao cấp.

Cụ thể, dự án The Terra - Bắc Giang tọa lạc tại vị trí đắc địa ở phía Nam TP Bắc Giang. Vị trí này cận kề khu công viên đô thị, hồ nước rộng lớn phía Nam và khu hành chính mới. Dự án được định hướng trở thành một quần thể công trình hiện đại, khác biệt để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và khách hàng.

The Terra - Bắc Giang có điểm nhấn là tòa tháp đôi 28 tầng. Mặt ngoài tòa tháp sở hữu thiết kế hiện đại, ấn tượng, tạo dấu ấn thẩm mỹ cho chủ sở hữu. Thiết kế mặt đứng của tòa tháp không chỉ là giải pháp che nắng cho toàn bộ căn hộ mà còn được nghiên cứu để hướng tới việc đạt chứng chỉ xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Trước đó, Văn Phú - Invest đã đạt được chứng chỉ quốc tế về công trình xanh EDGE cho các dự án The Terra - An Hưng,Vlasta - Sầm Sơn và Oakwood Residence Hanoi.

Phối cảnh dự kiến của dự án The Terra - Bắc Giang. Ảnh: Văn Phú - Invest

Bên cạnh tháp căn hộ, The Terra - Bắc Giang còn sở hữu khối nhà biệt thự sang trọng nằm kề công viên và khu nhà phố thương mại ngay ở khối đế tháp đôi. Trong đó, khu đất biệt thự gồm 66 căn biệt thự đơn lập phong cách tân cổ điển kết hợp Địa Trung Hải, đem đến sự thanh lịch và hiện đại, thổi làn gió mới cho kiến trúc biệt thự cao cấp tại Bắc Giang

Đặc biệt, cư dân tại dự án có thể hưởng lợi từ hệ thống tiện ích xung quanh dự án đã hoàn chỉnh bao gồm phố thương mại kinh tế đêm 24/7, siêu thị Big C, quảng trường ánh sáng, bệnh viện thành phố, sân vận động...

"Dự án sẽ là công trình khẳng định vị thế của chủ đầu tư Văn Phú - Invest và dấu ấn kiến trúc ấn tượng tại trung tâm Bắc Giang", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, Văn Phú - Invest ghi dấu ấn ở nhiều loại hình như khu đô thị, dự án nhà ở cao tầng cho tới tổ hợp đô thị và du lịch nghỉ dưỡng biển.

Nổi bật là các dự án đã và đang được hoàn thiện, được thị trường và người dân đón nhận tích cực như tổ hợp chung cư cao tầng và thấp tầng The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam hay khu đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn.

Dự án Vlasta - Sầm Sơn tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Phú - Invest

Định vị ở phân khúc cao cấp, thương hiệu The Terra lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Mẹ Đất. Mọi sản phẩm thuộc dòng thương hiệu The Terra đều sở hữu điểm nhấn thiết kế hiện đại, trẻ trung, tiện ích đa dạng và đồng bộ. Chủ đầu tư ưu tiên ứng dụng công nghệ cùng thiết bị hiện đại tạo nên một cộng đồng cư dân năng động, tri thức.

Dự án căn hộ The Terra - An Hưng tại Hà Nội. Ảnh: Văn Phú - Invest

"Văn Phú - Invest nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên địa hình, khí hậu, văn hóa... trong đó con người và bản sắc địa phương được lấy làm trọng tâm để hình thành mỗi sản phẩm", đại diện đơn vị cho hay.

Diệp Anh