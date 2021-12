Văn Phú - Invest bàn giao The Terra - An Hưng đúng cam kết

Bàn giao khu căn hộ cao tầng thuộc dự án The Terra - An Hưng theo đúng cam kết, chủ đầu tư Văn Phú - Invest tiếp tục thể hiện năng lực, uy tín trên thị trường.

Thực hiện đúng cam kết về tiến độ thi công và bàn giao, vừa qua, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã bàn giao 1.328 căn hộ chung cư tới khách hàng.

Từ khi mở bán, sản phẩm căn hộ The Terra - An Hưng đã nhận được sự quan tâm của khách hàng nhờ vị trí thuận lợi, thừa hưởng hạ tầng giao thông đường bộ và tiện ích xung quanh. Chủ đầu tư cũng quan tâm phát triển hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, toàn diện, mang lại những giá trị sống hiện đại, cân bằng và kết nối.

Chủ đầu tư tri ân khách hàng với phần quà tivi 50 inch và miễn phí một năm phí quản lý vận hành. Ảnh: Văn Phú - Invest

Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dự án vẫn được hoàn thiện đúng tiến độ, chất lượng và đồng bộ các tiện ích khi bàn giao nhà vào trung tuần tháng 12 vừa qua. Theo đại diện Văn Phú - Invest, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định thành công của dự án và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Trước khi bàn giao dự án, toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn đã được nghiệm thu theo quy trình. Bên cạnh đó, hệ thống điện nước và hạ tầng giao thông cũng sẵn sàng trước khi cư dân dọn về sinh sống. Ngoài ra, cảnh quan bên ngoài dự án và tiện ích xung quanh cũng được hoàn thiện để bàn giao đúng thời hạn cho khách hàng.

Dự án The Terra - An Hưng. Ảnh: Văn Phú - Invest

Sở hữu thiết kế hiện đại, các căn hộ của The Terra - An Hưng chinh phục các khách hàng từ trên bản vẽ đến khi ra thực tế. Chị Phạm Thanh Ngân chia sẻ: "Gia đình tôi sau khi nhận bàn giao nhà đã chuyển đến sinh sống luôn mà không cần chỉnh sửa nhiều. Các phần diện tích của căn nhà được phân định rõ ràng và tối đa công năng sử dụng, đón được ánh sáng và gió trời tự nhiên mang lại cảm giác rộng rãi, thoải mái mỗi ngày".

Khoảng sân thượng với không gian thư thái và yên tĩnh hiếm có giữa Thủ đô

Các căn hộ tại The Terra - An Hưng được bàn giao theo tiêu chuẩn cơ bản cùng hệ nguyên vật liệu, nội thất liền tường từ các thương hiệu uy tín. Sàn nhà sử dụng sàn gỗ cao cấp, chống xước, chống nước có màu sắc ấm áp phối với tường nhà tông màu sáng trang nhã và các thiết bị nội thất hiện đại, tạo nên không gian sang trọng, ấm cúng. Cửa sổ căn hộ hướng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng được trang bị hệ thống kính hộp có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, bao gồm một lớp kính cường lực dày 5mm, một lớp kính an toàn dày hơn 8mm và một lớp khí trơ ở giữa. Theo chủ đầu tư, đây là hạng mục hiếm có trong danh mục vật liệu bàn giao của các sản phẩm căn hộ chung cư cùng phân khúc.

Trong khi đó, hệ thống điều hòa Multi âm trần của các căn hộ The Terra - An Hưng cũng tạo sự khác biệt lớn khi đem đến không khí trong lành, không gian rộng rãi cùng tính thẩm mỹ cao. Dòng điều hòa âm trần có duy nhất một dàn nóng kết nối với 2-5 dàn lạnh, không chiếm diện tích ban công mà vẫn đảm bảo cùng lúc nhiều tiêu chí như điều hòa nhiệt độ, thanh lọc không khí, tiết kiệm điện năng và tăng tính thẩm mỹ cho không gian tổng thể căn hộ.

Năm 2020, dự án The Terra - An Hưng nhận được chứng nhận xanh EDGE với hiệu quả năng lượng 24%, hiệu quả sử dụng nước 27% và giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng vật liệu xây dựng tới 43%. Với chứng nhận đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về sử dụng vật liệu bền vững, ít phát thải và tiết kiệm năng lượng, chủ nhân mỗi căn hộ có thể hưởng cuộc sống xanh ngay trong tổ ấm của mình.

Với tiêu chuẩn hoàn thiện cơ bản, gia chủ có thể an tâm chuyển về tổ ấm mới ngay sau khi nhận bàn giao

"Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu họ cần gì và mong muốn như thế nào đối với một căn nhà không chỉ để ở mà còn là sống và trải nghiệm. The Terra - An Hưng cũng như nhiều dự án sắp tới của Văn Phú - Invest sẽ luôn lấy chất lượng, tiến độ làm yếu tố tiên quyết, tạo nên sự hài lòng và những giá trị tốt nhất cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư Văn Phú - Invest khẳng định.

Anh Thắng, cư dân mới tại The Terra - An Hưng bày tỏ sự hài lòng về chất lượng căn hộ. Đặc biệt là view căn hộ đẹp và không gian thoáng đãng, diện tích vừa phải, bố trí thông minh nên cảm giác căn hộ rộng rãi hơn. Anh cũng ấn tượng với sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư khi thực hiện đúng cam kết từ ban đầu.

Chú trọng chất lượng sản phẩm từ những chi tiết nhỏ nhất, thực hiện đúng cam kết với khách hàng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest một lần nữa khẳng định tâm huyết và tầm nhìn trong việc mang đến những trải nghiệm sống giá trị, hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và sự bình yên trong mỗi gia đình, hướng tới hình thành nên những cộng đồng văn minh, tri thức và thành đạt.

Hoài Phong