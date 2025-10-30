Văn Phú hoàn thành hơn 75% kế hoạch lợi nhuận năm

Lũy kế 9 tháng, Văn Phú đạt 262,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương hơn 75% kế hoạch năm, ghi nhận doanh thu từ dự án The Terra - Bắc Giang và Vlasta - Sầm Sơn.

Quý III, doanh nghiệp đạt doanh thu 395 tỷ đồng. Dù thấp hơn cùng kỳ, giá vốn các dự án triển khai từ trước giúp biên lợi nhuận cải thiện; lợi nhuận trước thuế đạt 143 tỷ đồng và sau thuế 119 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 8% so với quý III/2024.

Văn Phú đánh giá triển vọng quý IV tích cực nhờ nền tảng vĩ mô cải thiện và niềm tin thị trường dần phục hồi. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết với tăng tưởng GDP 8,23% quý III, Việt Nam vẫn là điểm đến của thế giới, bất động sản phục hồi tích cực.

Năm nay, công ty tổ chức mở bán dự án Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 (Hà Nội) và tiếp tục bán hàng tại The Terra - Bắc Giang, Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa). Sau hơn 6 tháng, Vlasta - Thủy Nguyên đạt doanh số khoảng 1.800 tỷ đồng; TT39-40 đã tiêu thụ hết, ghi nhận khoảng 550 tỷ đồng.

Hạ tầng được xem là lực đẩy cuối năm khi nhiều công trình trọng điểm tăng tốc, góp phần thúc đẩy khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, vành đai 3 TP HCM, vành đai 4 Hà Nội. Doanh nghiệp kỳ vọng dòng vốn cho bất động sản rõ nét hơn trong quý IV.

"Nhà đầu tư chuyển hướng sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác bền vững", đại diện Văn Phú nói và cho biết đây là lợi thế cơ bản khi chiến lược phát triển của Văn Phú đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

Phối cảnh khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai) Văn Phú nghiên cứu phát triển. Ảnh: Văn Phú

Tính đến 30/9, hàng tồn kho ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với đầu năm, chủ yếu do bổ sung vốn cho Vlasta - Thủy Nguyên, TT39-40, dự án Phú Thuận (quận 7 cũ) và một số dự án khác. Công ty cũng nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2025-2030 tại Nhà Bè, Bình Chánh, Vũng Tàu cũ và Đại Phước (Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Văn Phú, những dự án này đều nằm ở vị trí đắc địa và có sự chuyển mình, nhờ hàng loạt dự án giao thông liên vùng như: cao tốc Bến Lức - Long Thành; tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - Hiệp Phước), kết nối khu Nam TP HCM (cũ) với trung tâm và các khu vực phía Bắc TP HCM.

"Những dự án này kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm từ khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư và mang về nguồn thu lớn cho doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030", vị đại diện nói.

Dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ). Ảnh: Văn Phú

Về tài chính, Văn Phú cho biết, nợ phải trả ngày 30/9 đạt 8.660 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Cơ cấu nợ chuyển dịch theo hướng kéo dài kỳ hạn: nợ ngắn hạn giảm 11%, nợ dài hạn tăng 50%. Doanh nghiệp đã thu hồi phần lớn các khoản phải thu để bổ sung nguồn lực. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 830 tỷ đồng, tăng hơn 861% so với đầu năm.

Trong chiến lược 2023-2032, công ty ưu tiên dự án tại các đô thị lớn, vị trí trung tâm, tập trung sản phẩm có pháp lý rõ ràng và giá trị sử dụng thực, phù hợp xu hướng nhu cầu ở thực và khai thác dài hạn.

Song Anh