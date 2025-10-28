Văn Phú đưa triết lý 'vị nhân sinh' vào loạt dự án phía Nam

Văn Phú theo đuổi triết lý "vị nhân sinh", hài hoà yếu tố con người, môi trường và không gian sống tại chuỗi dự án ở TP HCM, Đồng Nai với tổng vốn hơn 52.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh quy mô nền kinh tế Việt Nam tính đến hết năm 2024 đạt hơn 470 tỷ USD, đứng thứ 4 ASEAN và thứ 33 toàn cầu, diện mạo đô thị trong nước cũng có nhiều thay đổi. Theo Bộ Xây dựng, hết tháng 5, cả nước có 900 đô thị từ loại loại V đến loại đặc biệt, tương ứng tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42%.

Theo các chuyên gia, quy hoạch kiến trúc hiện nay đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt, phù hợp tiến trình toàn cầu hóa. Bốn phong cách chính gồm: kiến trúc hiện đại quốc tế; hiện đại nhiệt đới thích ứng khí hậu, văn hóa địa phương; hiện đại dân tộc kết hợp truyền thống; và kiến trúc xanh - bản địa.

Đồng hành cùng xu thế đó, Văn Phú tập trung phát triển các khu đô thị tổng hòa yếu tố xanh, tiện nghi và thông minh, mang dấu ấn văn hóa bản địa, hướng tới mô hình sống vị nhân sinh - lấy con người làm trung tâm. "Doanh nghiệp chấp nhận đầu tư thêm công sức, chi phí cùng tuyên ngôn không bán nhà, mà bán không gian sống", đại diện Văn Phú cho biết, đồng thời, khẳng định đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, từ phát triển dự án đến quản trị nội bộ.

Triết lý này cũng trở thành bản sắc nhận diện của doanh nghiệp qua nhiều dự án ở phía Bắc như Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn và Vlasta - Thủy Nguyên. Mỗi dự án đều sở hữu vị trí chiến lược- trung tâm mới của địa phương, có dư địa phát triển, đồng thời khai thác các giá trị văn hóa và cảnh quan đặc trưng.

Theo đại diện doanh nghiệp, các khu đô thị của Văn Phú không chỉ phù hợp định hướng phát triển thị trường bất động sản bền vững mà còn góp phần kết nối dòng chảy đô thị, tạo nền tảng ổn định cho đời sống cư dân và kinh tế vùng.

Các dự án của Văn Phú hướng đến sự phát triển đồng bộ và bền vững. Trong hình là dự án khu đô thị Văn Phú - Hà Đông. Ảnh: Văn Phú

Tại thị trường phía Nam, Văn Phú triển khai chiến lược đầu tư giai đoạn 2025-2030 với tổng vốn dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng, tập trung tại Nhà Bè, Bình Chánh, Vũng Tàu cũ và Đại Phước (Đồng Nai). Trong đó, dự án tại Nhà Bè cũ có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng; dự án tại Vũng Tàu cũ khoảng 15.000 tỷ đồng; đều định hướng phát triển hạ tầng thông minh, thân thiện môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương.

Đáng chú ý, khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai) rộng 120 ha, vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, nằm liền kề TP Thủ Đức cũ, kết nối thuận tiện qua cầu Nhơn Trạch và tương lai là cầu Cát Lái. Dự án định hình không gian sống mở, nơi du lịch, thương mại, văn hóa và sinh thái giao hòa. Tỷ lệ cây xanh và mặt nước chiếm gần 30%, phản ánh định hướng phát triển đô thị xanh - nhân văn - sáng tạo.

Dự án cũng mang đậm dấu ấn văn hóa thông qua việc tích hợp những hình ảnh đặc trưng của địa phương như cây trà, cốm dẹp, lá dừa nước và các container cầu vòng vào không gian đô thị.

Ảnh phối cảnh khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai). Ảnh: Văn Phú

Doanh nghiệp cũng đang triển khai dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) với tổng vốn 1.700 tỷ đồng trên diện tích 9.000 m2, gồm hai tháp 35 tầng với 602 căn hộ ở và 136 căn thương mại - dịch vụ.

Công trình dự kiến đạt chứng chỉ xanh EDGE, tích hợp các tiện ích như sảnh đón cao cấp, hồ bơi vô cực, phòng tiệc, khu yoga, vườn thiền, thư viện, sân chơi trẻ em, khu BBQ, trạm sạc xe điện... Dự án đã hoàn thiện phần móng và dự kiến mở bán quý I/2026.

Văn Phú đẩy mạnh thi công dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) TP HCM. Ảnh: Văn Phú

Theo lãnh đạo Văn Phú, thị trường phía Nam nhiều tiềm năng, thu hút sự đầu tư của các nhà phát triển lớn. "Ngay từ khi nghiên cứu thị trường, chúng tôi đã xác định hướng đi riêng: đặt con người vào trung tâm, tập trung phân khúc trung - cao cấp với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng gồm biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư với nhiều diện tích, phục vụ nhiều nhu cầu và mức thu nhập khác nhau", vị này chia sẻ.

Doanh nghiệp cho biết, mỗi dự án đều đề cao giá trị sử dụng và cộng đồng hơn là chạy đua tiện nghi xa xỉ. Việc tinh giản chi phí không cần thiết, tập trung nguồn lực cho các hạng mục thiết yếu giúp sản phẩm bất động sản "vị nhân sinh" của Văn Phú đáp ứng nhu cầu thực, tạo nên sức hút riêng trên thị trường bất động sản phía Nam nói chung và TP HCM nói riêng.

Song Anh