Văn Phú đưa dòng sản phẩm Vlasta đến TP HCM

Văn Phú giới thiệu dự án Vlasta Premier - Phú Thuận tại TP HCM, đánh dấu lần đầu doanh nghiệp đưa dòng sản phẩm Vlasta vào thị trường phía Nam.

Dự án tọa lạc tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ), khu vực đang phát triển hạ tầng và đô thị. Vlasta Premier - Phú Thuận được xây dựng trên khu đất gần 9.100 m2, gồm hai tòa tháp cao 35 tầng, cung cấp hơn 600 căn hộ. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 47%, phần còn lại dành cho không gian cảnh quan và tiện ích nội khu.

Chủ đầu tư cho biết, dự án được định vị trong phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống ổn định, phù hợp nhu cầu ở lâu dài. Hệ tiện ích tập trung vào sinh hoạt cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, làm việc và các không gian thư giãn trên cao, thay vì mở rộng quy mô thương mại.

Phối cảnh dự án Vlasta Premier - Phú Thuận. Ảnh: Văn Phú

Các dự án thuộc dòng Vlasta phát triển theo định hướng lấy con người làm trung tâm, ưu tiên không gian ở bền vững và khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Cách tiếp cận này được doanh nghiệp áp dụng nhất quán trong quá trình mở rộng danh mục dự án những năm gần đây.

Trước khi vào TP HCM, dòng sản phẩm Vlasta được triển khai tại một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Năm 2025, Vlasta Thủy Nguyên ra mắt tại Hải Phòng, nằm trong khu vực phát triển mới của thành phố. Dự án không chỉ chú trọng quy hoạch bài bản, cảnh quan xanh và tiện ích ánh sáng độc đáo, mà còn hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân gắn kết, nơi các thế hệ cùng chung sống và phát triển.

Vlasta Thủy Nguyên hướng đến phong cách sống hiện đại tại trung tâm Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Văn Phú

Tại Thanh Hóa, dự án Vlasta Sầm Sơn phát triển theo mô hình đô thị ven biển, kết hợp nhà ở với dịch vụ nghỉ dưỡng, khai thác thương mại linh hoạt và không gian sống giàu bản sắc địa phương. Dự án hướng tới việc dung hòa giữa giá trị đầu tư và giá trị sống, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc vùng đất.

Theo Văn Phú, các dự án này đóng vai trò là cơ sở thực tiễn để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm Vlasta vào thị trường phía Nam. Với Vlasta Premier - Phú Thuận, doanh nghiệp kỳ vọng bổ sung thêm lựa chọn nhà ở chú trọng giá trị sử dụng lâu dài, thay vì chạy theo xu hướng phát triển ngắn hạn.

Vlasta - Sầm Sơn là tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Phú

Việc đưa Vlasta vào TP HCM được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển của Văn Phú, tập trung vào các dự án có quy mô vừa, pháp lý rõ ràng và định hướng hình thành cộng đồng cư dân bền vững.

Song Anh