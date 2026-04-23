Văn phú đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 4.500 tỷ đồng

Ban lãnh đạo công ty Văn Phú cho biết sẽ tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án trọng điểm để hoàn thành mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng.

Ngày 23/4, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (VPI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại sự kiện, ban lãnh đạo công ty cho biết năm 2026, kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, kiểm soát lạm phát quanh 3,5%. Trên thị trường tài chính, lãi suất huy động có xu hướng tăng, phổ biến 6,5 - 7,5% một năm, có thể vượt 8% ở một số ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, bất động sản dự kiến bước vào giai đoạn tái cấu trúc và thanh lọc. Việc áp dụng các luật mới làm gia tăng chi phí đầu vào cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực tài chính ổn định và chiến lược vận hành linh hoạt để thích ứng.

Đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ảnh: Văn Phú

Dựa trên năng lực nội tại và khả năng thích ứng biến động thị trường, ban lãnh đạo Văn Phú xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng và sau thuế 720 tỷ đồng, lần lượt tăng 127,7%, 73% và 83,2% so với năm 2025. Đây cũng là mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết.

Để đạt mục tiêu, doanh nghiệp dự kiến tập trung nguồn lực đẩy nhanh bán hàng, tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục pháp lý, hướng tới đủ điều kiện mở bán và bàn giao tại các dự án trọng điểm như Vlasta Premier - Phú Thuận (TP HCM), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế).

Dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (tại quận 7 cũ, TP HCM) là một trong những dự án trọng điểm Văn Phú triển khai trong năm 2026. Ảnh: Văn Phú

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tối ưu dòng tiền vận hành thông qua nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản thương mại và lưu trú như dự án Oakwood Residence Hanoi, Terra - An Hưng (Hà Nội). Dự kiến tháng 6, dự án Auko Glamping - Phong Nha (Quảng Trị) sẽ được đưa vào vận hành, tại khu vực gần di sản thiên nhiên Sơn Đoòng, thu hút khách quốc tế.

"Doanh nghiệp dự kiến mở bán đồng loạt các dự án tại đô thị lớn, cung ứng ra thị trường gần 2.000 sản phẩm, qua đó mở rộng quy mô hoạt động và tăng trưởng kinh doanh", đại diện Văn Phú cho biết.

Dự án Vlasta - Thủy Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và dự kiến bàn giao trong năm 2026. Ảnh: Văn Phú

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quỹ đất thông qua hoàn thiện pháp lý và khởi công các dự án như khu trung tâm và dân cư xã Tân Nhựt (phía Tây TP HCM), Văn Phú Complex (Từ Liêm, Hà Nội), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế) cùng một số dự án tại Bắc Ninh, Đồng Nai.

Với dự án BT đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức, TP HCM), dự kiến hoàn thành trong năm nay, Văn Phú cho biết sẽ nhận quỹ đất đối ứng tại các vị trí trung tâm TP HCM như Lý Tự Trọng, Kinh Dương Vương, Đào Duy Từ để triển khai đầu tư và kinh doanh thu hồi vốn.

Doanh nghiệp cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực và hệ thống quản trị, triển khai kế hoạch văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2028, đồng thời hoàn thiện các quy trình nội bộ nhằm tăng tính minh bạch.

Định hướng "bất động sản vị nhân sinh" tiếp tục được duy trì, hướng tới phát triển hệ sinh thái bền vững, cân bằng giữa yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường.

Thế Đan