Văn phòng mới xây 'hút' khách ngoại

TP HCMCác tòa văn phòng hạng A mới xây hút khách tìm thuê, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài, dù giá tăng trong quý II.

Cuối tháng 4, Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) khai trương văn phòng mới tại TP HCM. Họ thuê 8.500 m2 tại The Hallmark, TP Thủ Đức. Đây là tòa nhà văn phòng hạng A+, vận hành từ 2022, có chứng chỉ bền vững Green Mark Gold của Singapore.

Nằm hướng đối diện bên kia sông Sài Gòn, The Nexus - tòa văn phòng cao cấp vận hành cuối 2023 - được chọn là nơi làm việc mới của loạt công ty ngoại, từ hãng dịch vụ bất động sản CBRE đến hai thương hiệu thuộc hãng dược phẩm Pháp Sanofi Việt Nam.

Xu hướng khách thuê, chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài, chọn các tòa nhà văn phòng mới xây ngày càng rõ nét. Các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D) dẫn đầu nhu cầu thuê văn phòng hạng sang, chiếm 51% tổng diện tích giao dịch quý rồi. Tiếp đó là ngành dược với 23%. Nhu cầu thuê tăng khiến các tòa nhà khai trương chưa lâu nhưng nhanh chóng kín chỗ. Chẳng hạn, tòa hạng A đang hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao trong tháng 7 như E.town 6 (quận Tân Bình) đã lấp đầy 30%.

Tòa The Hallmark (cao nhất trong khối đế 3 toà) tại TP Thủ Đức, tháng 7/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc bộ phận Chiến lược và giải pháp cho khách thuê của Knight Frank Việt Nam, cho biết tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà hạng A mới vận hành ở TP HCM đạt tới 70%. Nhu cầu tăng về không gian văn phòng cao cấp tại các tòa nhà mới xây và đạt chứng chỉ xanh đẩy giá thuê chạm mức 58,4 USD mỗi m2 một tháng. Mức này tăng khoảng 0,5% trong quý II so với ba tháng đầu năm.

Còn theo số liệu của Savills - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn bất động sản, quản lý đầu tư - gần 90% diện tích văn phòng hạng sang được thuê trong 6 tháng qua. 88% trong số này là các doanh nghiệp ngoại. Khảo sát của Savills cũng cho thấy giá thuê bình quân tăng 2% theo quý và 8% theo năm. "Với nhu cầu mạnh mẽ, các dự án hạng A tiếp tục thu hút khách thuê mới, đặc biệt là các công ty quốc tế tìm kiếm vị trí đắc địa", bà Giang Huỳnh, Giám đốc phòng nghiên cứu và S22M của Savills TP HCM nhận định.

Trước sức hút của các tòa nhà mới có chứng chỉ bền vững, một số tòa nhà có tuổi đời cao hơn lại đang mất khách thuê. Theo Knight Frank Việt Nam, chủ đầu tư phải đối mặt với khoảng thời gian vắng khách thuê lâu hơn, thường trên một năm rưỡi. Sau đó mặt bằng trống mới có thể lấp đầy khi nhu cầu tăng trở lại.

Ở phân khúc hạng B, giá chào thuê quý II cũng tăng 1,3% so với quý I, lên trung bình 34,7 USD mỗi m2 một tháng. Giá thuê tăng do một số tòa được chủ đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Việc này dẫn đến nhiều không gian bị bỏ trống, do khách thuê hiện hữu vốn quen với giá thấp trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng đa quốc gia không chấp nhận việc tăng giá đột ngột vì ảnh hưởng tức thời tới vận hành, theo ông Leo.

"Điều này đòi hỏi chiến lược tiếp cận hợp lý, cân bằng giữa nhu cầu trang thiết bị hiện đại và giá thuê phù hợp thực tế, nhằm đảm bảo tỷ lệ lấp đầy bền vững", ông khuyến nghị.

6 tháng đầu năm, GRDP TP HCM tăng trưởng 6,5%, các doanh nghiệp mới thành lập có tổng vốn đăng ký 215.000 tỷ đồng, tăng 1% theo năm. Dựa vào dữ liệu này, Savills dự báo sự gia tăng doanh nghiệp mới sẽ thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng trong nửa cuối năm nay.

Nguồn cung văn phòng cho thuê cũng được dự báo dồi dào hơn 6 tháng tới khi thị trường có thêm 52.700 m2 từ hai dự án E.town 6 và D’Saint Raffles (quận 1). Sang 2025-2026, ba dự án khác tại quận 1 vận hành sẽ đóng góp khoảng 125.000 m2 diện tích văn phòng cao cấp cho thị trường. Phân khúc hạng B ở khu vực ngoài trung tâm cũng dự kiến bổ sung khoảng 140.700 m2 từ các dự án bất động sản thương mại như OneHub Saigon Giai đoạn 2, Vinhomes Grand Park Office Complex và Millennial Tower (UOA Tower giai đoạn 2).

"Nguồn cung dồi dào và tốc độ tăng trưởng ròng khả quan từ các khách hàng đa quốc gia, thị trường văn phòng sẽ phát triển đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư lẫn khách thuê trong hai năm tới", ông Leo dự báo.

Anh Kỳ