Văn phòng huyện ở Trung Quốc tuyển tiến sĩ để giám sát vận chuyển rác

Văn phòng cấp huyện ở tỉnh Quảng Đông yêu cầu nhân sự có bằng tiến sĩ cho công việc giám sát vận chuyển rác và bãi chôn lấp, làm dấy lên tranh luận về "lạm phát bằng cấp".

Sở Nhân lực và An sinh Xã hội tỉnh Quảng Đông tuần trước đăng thông báo về "nhu cầu cấp thiết tuyển dụng nhân tài cấp cao cho các tổ chức công". Trong thông báo này có tin tuyển dụng từ phòng quản lý vệ sinh môi trường đô thị huyện Thủy Hưng, cho biết họ tìm kiếm ứng viên có bằng tiến sĩ cho công việc giám sát viên vận chuyển rác thải, các bãi chôn lấp và trạm trung chuyển rác.

Khi được hỏi liệu có cần bằng cấp cao đến thế cho vị trí này hay không, một nhân viên của phòng vệ sinh môi trường huyện Thủy Hưng ngày 15/11 không trả lời cụ thể, chỉ nói vị trí này có thể "quản lý các vấn đề liên quan". Phòng ban này có 7 nhân viên vào cuối năm 2024, chịu trách nhiệm kiểm tra mỹ quan đô thị và bảo trì cơ sở vật chất, không có vai trò nghiên cứu.

Nhân viên kỹ thuật trong nhà máy điện rác ở Bắc Kinh năm 2024. Ảnh: BJ News

Xiong Bingqi, giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng vị trí này chỉ nên yêu cầu bằng cử nhân hoặc bằng trường nghề. Ông chỉ trích nội dung tuyển dụng, cho rằng đây là bằng chứng của nạn "lạm phát bằng cấp".

"Yêu cầu bằng tiến sĩ cho một vị trí giảng dạy đại học là hợp lý. Nhưng đối với công việc này, nó thể hiện sự phân biệt đối xử với những người có bằng cấp thấp hơn và phản ánh nạn lạm phát bằng cấp", ông nói.

Ông Xiong nhấn mạnh nội dung tuyển dụng này mâu thuẫn với chỉ thị của chính phủ về hạn chế "yêu cầu bằng cấp quá mức đối với các ban ngành và doanh nghiệp nhà nước".

Beijing News ngày 17/11 đăng bài xã luận cảnh báo về "nguy cơ sử dụng sai nguồn lực". "Tuyển dụng không nên chỉ chạy theo uy tín bằng cấp, mà cần phải xem xét những gì người đó thực sự có thể làm, để bảo đảm sự phù hợp giữa nhân sự và vị trí công việc", bài xã luận có đoạn.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16-24 tuổi, không bao gồm học sinh, sinh viên, ở khu vực thành thị của Trung Quốc đã giảm xuống còn 17,7% vào tháng 9, từ mức đỉnh 20 tháng là 18,9% vào tháng 8.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại và hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học đổ vào thị trường lao động hàng năm, sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Hồi tháng 5, một công ty khí đốt ở tỉnh Tứ Xuyên cũng gây xôn xao dư luận khi tuyển dụng một người có bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế Đại học Edinburgh và một người có bằng kinh tế và thương mại quốc tế Đại học Bắc Kinh, làm công nhân đọc đồng hồ và sửa chữa máy móc.

Hồng Hạnh (Theo Jiupai News)