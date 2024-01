Văn phòng hạng A trống hơn 20%

Tỷ lệ văn phòng trống tại Hà Nội và TP HCM đều tăng so với năm 2022 do nguồn cung nhiều hơn cầu và khó khăn chung của nền kinh tế.

Báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy tỷ lệ trống trong cả năm 2023 vẫn gia tăng tại Hà Nội và TP HCM. Theo CBRE, văn phòng hạng A tại Hà Nội có tỷ lệ trống hơn 20%, tăng 5,3% so với năm 2022. Diễn biến tương tự với TP HCM với tỷ lệ trống gần 20%, tăng 12,5% theo năm. Phân khúc hạng B cũng trong xu hướng gia tăng tỷ lệ trống ở cả hai thành phố.

Trong quý IV/2023, tỷ lệ trống văn phòng tại trung tâm Hà Nội đạt khoảng 27%, tăng 7% so với quý trước đó, theo JLL. Lý do là cuối năm ghi nhận một tòa mới ra mắt thị trường làm tăng không gian trống. Tại TP HCM, tình trạng trống văn phòng hạng A có xu hướng cải thiện hơn vào quý IV nhưng so với năm ngoái, tỷ lệ này vẫn tăng gần 8%.

Lý do văn phòng trống gia tăng ở cả hai thành phố là nguồn cung hạng A liên tục bổ sung trong khi nhu cầu chững lại vì kinh tế khó khăn. CBRE đánh giá năm 2023 là năm bùng nổ nhất về nguồn cung văn phòng kể từ 2019. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 132.000 m2 diện tích cho thuê mới được hoàn thành, tập trung ở khu vực Ba Đình - Đống Đa và phía Tây. TP HCM cũng có gần 170.000 m2 diện tích thuê mới, tập trung ở quận 1 và khu vực Thủ Thiêm.

Khu vực quận 1, TP HCM nhìn từ hướng đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguồn cung dồi dào khiến thị trường tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy xu hướng dịch chuyển của khách thuê. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE tại TP HCM cho biết các giao dịch chuyển văn phòng vẫn chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 31% tại Hà Nội và gần 48% tại TP HCM. Nguyên nhân là khách thuê, đặc biệt các công ty đa quốc gia, có nhiều lựa chọn về mặt bằng chất lượng cao với giá thuê cạnh tranh.

Cùng quan điểm, ông Leo Nguyễn, Giám đốc bộ phận Chiến lược và giải pháp cho khách thuê, Knight Frank Việt Nam, cho biết bất chấp những nỗ lực níu kéo của chủ tòa nhà, nguồn cung dồi dào trong các năm tới sẽ kéo theo một cuộc dịch chuyển từ văn phòng hạng B lên hạng A. Điều này sẽ tạo áp lực lên giá thuê, nhất là với những dự án hiện hữu và các tòa nhà lâu năm ở cả hai phân khúc.

Dự kiến trong năm 2024, thị trường văn phòng Hà Nội sẽ tiếp tục đón nhận nguồn cung lớn với gần 128.000 m2 từ các dự án như Taisei Hanoi Office, 36 Cat Linh Tower và Heritage West Lake. Trong khi đó, TP HCM dự kiến có thêm 130.000 m2 văn phòng hạng A, tăng 35% từ nguồn cung hiện tại.

Knight Frank dự báo tỷ lệ trống ở cả hai phân khúc sẽ tiếp tục được duy trì ở mức hai chữ số, khoảng 20% với văn phòng hạng A và 14% với hạng B trong vòng ba năm tới, kéo theo giá thuê cũng chịu tác động sụt giảm. Trong xu hướng dịch chuyển mặt bằng, các chủ toà nhà cho thuê cũng chủ động nâng cấp tiện nghi, hạ tầng cơ sở để tăng giá chào thuê, trước khi nguồn cung mới đổ bộ thị trường trong năm nay.

Ngọc Diễm