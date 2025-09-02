Văn phòng hạng A mới dần vắng bóng ở trung tâm

Hà NộiHai năm tới, Hà Nội có thêm khoảng 284.500 m2 sàn văn phòng cho thuê tập trung ở vùng ven, còn khu trung tâm gần như vắng bóng, theo Savills.

Trong báo cáo mới đây, hãng dịch vụ bất động sản Savills cho biết thị trường văn phòng Hà Nội ghi nhận diễn biến ổn định trước những bất ổn toàn cầu. Tổng nguồn cung đạt gần 2,3 triệu m2 sàn cho thuê, trong đó khu vực phía tây chiếm tỷ trọng lớn, còn trung tâm tiếp tục thiếu hụt dự án mới.

Giá thuê trung bình toàn thị trường ghi nhận ở mức 564.000 đồng mỗi m2 một tháng. Tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 83%. Savills cho biết hoạt động cho thuê chủ yếu đến từ nhu cầu chuyển địa điểm và mở rộng. Diễn biến này cho thấy khách thuê có xu hướng dịch chuyển sang các khu vực ngoài trung tâm để tiết kiệm chi phí hơn.

Về nguồn cung tương lai, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 284.000 m2 sàn cho thuê từ 17 dự án sắp triển khai trong hai năm tới. Ngoài ra có 5 dự án chưa xác định rõ quy mô nguồn cung cụ thể. Tuy nhiên, số này chủ yếu đến từ vùng ven, "còn khu trung tâm gần như không có nguồn cung văn phòng hạng A mới", Savills dự báo.

Một số tòa chung cư, văn phòng khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: Duy Hưng

Diễn biến trên cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận. Hãng tư vấn JLL cho biết xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ các tòa văn phòng cũ sang mới ngày càng gia tăng. Trong đó, khu ngoài trung tâm tập trung nguồn cung mới với lợi thế chi phí hợp lý, trở thành điểm hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp.

Bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, dự báo thị trường văn phòng hạng A có nhiều tăng trưởng tích cực vào nửa cuối năm nay. Nguồn cung mới tập trung ở khu vực phía Tây Hồ Tây, góp phần hình thành khu vực văn phòng mới với hạ tầng đồng bộ. Theo bà, giá chào thuê tại khu ngoài trung tâm duy trì đà tăng do các tòa mới neo giá cao. Còn khu vực trung tâm sẽ ghi nhận mức tăng chậm lại khi các dự án đã hoạt động ổn định.

Tương tự, hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết thị trường Hà Nội có thể đón nguồn cung lớn trong nửa cuối năm khi một số dự án hạng A ở khu ven trung tâm dự kiến đi vào hoạt động. Các dự án mới gia nhập thị trường sẽ góp phần gia tăng cạnh tranh, thúc đẩy các tòa nhà hiện hữu nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Về giá thuê, văn phòng hạng A ghi nhận mức trung bình 35 USD mỗi m2 một tháng với tỷ lệ lấp đầy 87%. Trong khi đó, với hạng B, giá thuê bình quân 24 USD mỗi m2 một tháng, khoảng 83% kín khách thuê.

Chuyên gia Avison Young cho biết khách thuê văn phòng tại Hà Nội ngày càng kỹ tính với yêu cầu cao về an toàn phòng cháy chữa cháy, chất lượng kỹ thuật và tiện ích. Ông khuyến nghị chủ đầu tư cần nâng cấp không gian theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng và tích hợp công nghệ hiện đại để thu hút khách thuê.

Cùng với đó, các dự án mới nên tập trung vào các tiêu chí tòa nhà xanh với thiết kế, xây dựng thân thiện môi trường để tăng lợi thế cạnh tranh. Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc cấp cao bộ phận Cho thuê thương mại Savills Hà Nội, cho hay xu hướng không gian xanh không chỉ dừng ở các tòa nhà mới, lan rộng tại các dự án hiện hữu.

Điều này xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng của khách thuê văn phòng, nhất là các công ty nước ngoài đến từ châu Âu, Nhật Bản. "Họ sẽ ưu tiên chọn các tòa nhà có chứng nhận công trình xanh khi chuyển văn phòng", bà Minh nói.

Ngọc Diễm