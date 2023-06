Văn phòng hạng A có thể trống gần 30%

TP HCMNguồn cung mới lớn, thị trường văn phòng hạng A tại TP HCM cuối năm dự báo sẽ chứng kiến tỷ lệ trống tăng mạnh, theo Knight Frank.

Báo cáo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh) vừa công bố dự báo giá chào thuê văn phòng hạng A tại TP HCM sẽ giảm còn 53 USD mỗi m2 một tháng vào cuối năm 2023, với tỷ lệ trống khoảng 29%.

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc bộ phận Chiến lược và Giải pháp cho Khách thuê của Knight Frank Việt Nam, cho biết nguyên nhân là nguồn cung lớn sẽ được bổ sung ở bán đảo Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) trong quý III và tại khu vực trung tâm vào quý IV.

"Các chủ tòa nhà sẽ đương đầu với không ít thách thức từ nguồn cung hạng A gia nhập thị trường trong nửa cuối năm 2023", ông nói.

Khu trung tâm TP HCM (quận 1), tháng 10/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Nhung Vũ, Phó giám đốc Dịch vụ Văn phòng Colliers Việt Nam, cho biết các dự án mới đáng chú ý bao gồm The Hallmark, The Mett và hai tòa của dự án The Nexus. Ngoài đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các đơn vị phát triển dự án đồng thời triển khai chương trình thu hút khách từ giai đoạn tiền khai trương. Bà dự đoán tỷ lệ lấp đầy của các dự án mới tại thời điểm đi vào hoạt động có thể đạt từ 15-25%.

Trước sức ép về quy mô lẫn chất lượng của nguồn cung mới, áp lực giảm giá cho thuê sẽ không nhỏ với các văn phòng hạng A có tuổi đời lâu năm. Theo ông Leo Nguyễn, khi tỷ lệ lấp đầy chạm mốc 75%, giá chào thuê một số tòa nhà loại này có thể giảm 20%.

Trong sáu tháng đầu năm 2023, tỷ lệ lấp đầy của phân khúc này vẫn duy trì trên 90%. Vào quý đầu năm, Savills cho biết TP HCM, cùng với Tokyo và Seoul nằm trong top 3 thành phố tại châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ mặt bằng văn phòng trống ở mức thấp nhất.

Khảo sát của Cushman & Wakefield tại 18 tòa nhà văn phòng hạng A ở TP HCM cho hay giá chào thuê quý I tăng nhẹ so với cuối năm 2022, đạt 57 USD mỗi m2 một tháng. Lý do, đây là dịp tăng giá đầu năm và một số chủ đầu tư của những tòa nhà đắt khách điều chỉnh giá chào tại những vị trí cuối cùng còn lại.

Đến quý II, tỷ lệ trống phân khúc này giảm còn 4,2% so với 4,9% của quý I, theo Knight Frank. Giá chào thuê tăng khoảng 2%, đạt mức 58,9 USD mỗi tháng cho một m2. Ông Leo Nguyễn cho rằng giá chào thuê tăng phản ánh nỗ lực của các chủ tòa nhà văn phòng tranh thủ chốt hợp đồng với giá thuê cao trước khi thị trường được bổ sung nguồn cung lớn nửa cuối năm.

Với thị trường văn phòng hạng B tại TP HCM, Knight Frank dự báo cạnh tranh của các chủ tòa nhà sẽ càng khốc liệt hơn thời gian tới. Giá thuê phân khúc này hiện là 34,1 USD mỗi m2 một tháng. Tỷ lệ trống 12,3% tương đương với quý trước và tăng 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo giá thuê sẽ giảm còn 28,5 USD vào cuối năm 2023 và tỷ lệ trống ở mức 14%. Ông Leo Nguyễn dự báo hai năm tới sẽ chứng kiến cuộc đua nâng cao chất lượng để có khách.

"Các tòa nhà văn phòng hạng B đã có tuổi, nằm ngoài khu vực trung tâm hoặc được trang bị cơ sở vật chất và dịch vụ quản lý thường thường bậc trung sẽ buộc phải cải thiện, nâng cấp danh mục dịch vụ, hoặc giảm giá chào thuê - hoặc cả hai", ông nói.

Vào quý II, đa phần các giao dịch thuê văn phòng lớn tại TP HCM đến từ các ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (48%), dược phẩm (19%) và công nghệ (5%). Tuy nhiên, phần lớn là những giao dịch gia hạn hợp đồng và cũng không phát sinh thêm nhiều diện tích thuê mới.

Dự báo khách thuê thời gian tới sẽ có sự xuất hiện của các doanh nghiệp cung ứng và gia công, khi các tập đoàn đa quốc gia áp dụng chiến lược "Trung Quốc + 1" nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Anh Kỳ