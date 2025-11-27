Văn phòng đại diện và sales gallery hơn 1.000 m2 của T&T Homes tại TP HCM

Công trình nằm tại tầng 1 tòa nhà Pearl 5 Tower, số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và hệ thống vận hành được đầu tư đồng bộ.
Đại sảnh được hoàn thiện với sàn đá tự nhiên, trần cao cùng hệ thống ánh sáng được phối theo tone vàng ấm, tạo nên không gian trang nhã, đồng bộ với phong cách kiến trúc đặc trưng của thương hiệu.
Sa bàn trung tâm tái hiện tổng thể quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của các dự án, giúp khách hàng dễ dàng hình dung trải nghiệm sống tại từng không gian. Khu vực này ứng dụng hệ thống chiếu sáng làm nổi bật đường nét và mang lại hiệu ứng trực quan, hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa khách hàng và tư vấn viên.
Trải nghiệm VR 360 mang đến cách tiếp cận mới, cho phép khách hàng như bước vào không gian dự án, tham quan nhà mẫu và tiện ích ngay tại sales gallery.
Khu vực đón tiếp và không gian thư giãn tạo cảm giác thân thiện, hướng đến tiêu chuẩn sales gallery quốc tế.
Khu vực tư vấn được bố trí hiện đại với màn hình LED lớn cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế dự án, tạo điều kiện cho các buổi làm việc hiệu quả và mạch lạc.
Theo đại diện T&T Homes, sales gallery tại TP HCM là dấu mốc mở rộng hiện diện của thương hiệu tại thị trường phía Nam cùng cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản chất lượng cao.
Đây cũng được xem là không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể tiếp cận các giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi. Đơn vị kỳ vọng cơ sở này sẽ mở ra bước đi mới trong hành trình phát triển tại thị trường phía Nam.
Song Anh
Ảnh: T&T Group