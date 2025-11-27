Văn phòng đại diện và sales gallery hơn 1.000 m2 của T&T Homes tại TP HCM

Sa bàn trung tâm tái hiện tổng thể quy hoạch, cảnh quan và tiện ích của các dự án, giúp khách hàng dễ dàng hình dung trải nghiệm sống tại từng không gian. Khu vực này ứng dụng hệ thống chiếu sáng làm nổi bật đường nét và mang lại hiệu ứng trực quan, hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa khách hàng và tư vấn viên.