Văn phòng cho thuê Hà Nội hưởng lợi nhờ doanh nghiệp tối ưu chi phí

Hà NộiNhu cầu tìm kiếm mặt bằng cho thuê lâu dài nhằm tối ưu chi phí của các doanh nghiệp tăng góp phần thúc đẩy thị trường văn phòng Hà Nội thời gian qua.

Ông Trần Minh Đức, giám đốc vận hành một doanh nghiệp công nghệ với gần 300 nhân sự, cho biết công ty đang tìm mặt bằng ổn định cho giai đoạn tăng trưởng ba năm tới. "Thuê là phương án chính, nhưng nếu có tòa nhà hoàn thiện, bàn giao ngay và phù hợp quy hoạch mở rộng, chúng tôi sẽ cân nhắc cả khả năng sở hữu", ông nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thảo Ly, phó giám đốc một doanh nghiệp logistics có văn phòng tại Cầu Giấy cho biết, nhu cầu di dời tăng nhanh khi đội ngũ mở rộng gần 40% trong hai năm. "Chúng tôi ưu tiên tòa nhà có thể khai thác ngay để tránh gián đoạn vận hành. Nếu có lựa chọn sở hữu phù hợp, doanh nghiệp cũng sẵn sàng xem xét để giảm rủi ro biến động giá thuê", bà Ly chia sẻ.

Không gian các văn phòng cho thuê ngày càng hiện đại. Ảnh: ROX Group

Theo báo cáo quý III thị trường Hà Nội của Savills, văn phòng cho thuê duy trì sự ổn định với tổng nguồn cung đạt 2,3 triệu m2 sàn từ 190 tòa nhà. Giá thuê ít biến động, công suất trung bình đạt khoảng 85%, phản ánh khả năng lấp đầy tại các dự án có chất lượng vận hành tốt.

Đơn vị này ghi nhận phần lớn giao dịch trong quý đến từ nhu cầu thay đổi địa điểm văn phòng thay vì mở rộng. Các doanh nghiệp tập trung tìm giải pháp tối ưu chi phí, cải thiện môi trường làm việc và giảm rủi ro vận hành trong giai đoạn tăng trưởng. Trong đó, một số đơn vị cân nhắc phương án sở hữu văn phòng lâu dài. Yếu tố khiến họ quan tâm chủ yếu đến từ nhu cầu ổn định chi phí trong trung hạn và chủ động diện tích khi mở rộng đội ngũ.

Nhu cầu chuyển đổi của các doanh nghiệp trùng với xu hướng mở rộng không gian văn phòng về phía Tây Hà Nội, khu vực được dự báo chiếm hơn 70% nguồn cung mới theo báo cáo Hanoi Marketbeat quý II của Cushman & Wakefield. Đây cũng là nơi có nhiều dự án hạ tầng mới như tuyến metro số 3, trục Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài cùng sự hình thành các cụm tài chính - công nghệ.

Trong bối cảnh đó, các dự án đã hoàn thiện trở thành lựa chọn ưu tiên, như ROX Tower Goldmark City, tọa lạc trên trục Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Goldmark City. Điểm cộng của dự án là vị trí thuận tiện khả năng kết nối trực tiếp các tuyến giao thông chính của khu vực và cách hai ga metro khoảng 1 km. Xung quanh tòa tháp có mật độ dân cư và hệ sinh thái thương mại - dịch vụ lớn, phù hợp với nhu cầu vận hành của các doanh nghiệp quy mô tăng nhanh.

ROX Tower Goldmark City bổ sung nguồn cung văn phòng phía Tây Hà Nội. Ảnh: ROX Group

Theo nhà phát triển ROX Signature, dự án gồm 40 tầng nổi, hơn 97.000 m2 sàn văn phòng, có thể chia tách linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Công trình đã hoàn thiện và sẵn sàng khai thác từ tháng 11. Đại diện đơn vị này cho biết một số doanh nghiệp quan tâm tới cấu trúc Smart Asset mà dự án giới thiệu - mô hình tài sản văn phòng dài hạn có thể dùng nội bộ hoặc khai thác tùy thời điểm. Mô hình được xây dựng trên ba yếu tố: vị trí, chất lượng sản phẩm và hiệu suất tài chính.

"Đối với doanh nghiệp, Smart Asset giúp chủ động chi phí trong nhiều năm và linh hoạt thiết kế không gian theo tiêu chuẩn riêng. Khi mở rộng, phần diện tích chưa sử dụng có thể khai thác để tạo dòng tiền", đại diện ROX Signature chia sẻ. Ngoài ra, doanh nghiệp sở hữu loại tài sản vận hành dài hạn cũng có thể hạch toán chi phí và đối trừ thuế theo quy định hiện hành.

Savills dự báo trong quý cuối năm, thị trường sẽ đón thêm nguồn cung chủ yếu thuộc phân khúc hạng sang tại nội thành. Giai đoạn 2025-2027, Hà Nội sẽ có thêm hơn 1,2 triệu m2 sàn mới, phần lớn hạng A gia nhập thị trường, tiếp tục thúc đẩy xu hướng phi tập trung và nhu cầu ngày càng cao về không gian làm việc chất lượng.

Song Anh