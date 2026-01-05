Văn phòng Chính phủ còn 17 đầu mối

Theo quy định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời giảm số đơn vị trực thuộc từ 18 xuống 17.

Theo Nghị định 369 có hiệu lực từ 1/1, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời bổ sung Cục Chuyển đổi số. Vụ Đổi mới doanh nghiệp tiếp tục hoạt động đến khi chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ sang Vụ Kinh tế tổng hợp. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hoạt động đến khi chuyển nhiệm vụ sang Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp.

So với cơ cấu hồi tháng 2/2025, Văn phòng Chính phủ hiện có 17 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Pháp luật; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Công nghiệp; Vụ Nông nghiệp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Nội chính; Vụ Tổ chức công vụ; Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I); Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị - Tài vụ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trong cơ cấu này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được sử dụng con dấu hình Quốc huy; Vụ Hành chính có 3 phòng.

Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, bộ máy giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng; bảo đảm thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành và cung cấp thông tin cho công chúng; đồng thời bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện nay là ông Trần Văn Sơn, cùng 4 Phó chủ nhiệm gồm bà Mai Thị Thu Vân và các ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Đỗ Ngọc Huỳnh, Phạm Mạnh Cường.

Vũ Tuân