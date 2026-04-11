Văn phòng Bộ Công an nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Hà NộiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an, tại lễ kỷ niệm 80 năm tham mưu Công an nhân dân.

Ngày 11/4, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2026). Dự lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an nhân dân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động của ngành. Lực lượng này vừa làm tham mưu chiến lược, vừa tham mưu tác chiến, đồng thời là trung tâm thông tin phục vụ công tác chỉ huy, quản lý, điều hành.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng tham mưu cần thống nhất nhận thức, tiếp tục nâng tầm vai trò. Qua đó, không chỉ làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và công an các cấp, mà còn chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cấp ủy các cấp, hướng tới mục tiêu bảo đảm cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, an sinh cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với cách tiếp cận an ninh toàn diện, chủ động, kiến tạo. Theo đó, không chỉ dừng ở bảo vệ, phục vụ mà còn phải góp phần kiến tạo phát triển, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Ông đồng thời nhấn mạnh lực lượng tham mưu cần gương mẫu, đi đầu, lan tỏa tinh thần hành động trong toàn lực lượng Công an nhân dân với các yêu cầu "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Bộ Công an - cơ quan tham mưu cao nhất của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, bền bỉ, thầm lặng của lực lượng tham mưu Công an nhân dân suốt 80 năm qua, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của công tác tham mưu trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, cho biết trong Công an nhân dân, lực lượng tham mưu giữ vai trò trung tâm tổng hợp thông tin, được ví như "bộ não chiến lược", nơi kết tinh và chuyển hóa thông tin thành các quyết sách, chủ trương lãnh đạo.

Ông nhắc lại, cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, tổ chức tham mưu đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của lực lượng này. Từ đó đến nay, lực lượng tham mưu luôn là nòng cốt trong nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trong việc hoạch định chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh, trật tự.

Phạm Dự