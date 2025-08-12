Vạn Phát cùng DKRS phát triển đô thị thương mại Đông Cần Thơ

Vạn Phát và DKRS hợp tác phát triển dự án Vạn Phát Velora tại phía Đông Cần Thơ, hướng tới hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch và giá trị đầu tư bền vững.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự hợp tác giữa hai đơn vị góp phần phát triển diện mạo mới cho đô thị phía Đông Cần Thơ, hướng tới không gian sống hiện đại, pháp lý rõ ràng và giá trị khai thác lâu dài cho cư dân và nhà đầu tư.

Vạn Phát Velora là dự án trọng điểm của Vạn Phát, được định hướng theo tiêu chí đầu tư bài bản và phát triển bền vững. Với nguồn lực tài chính ổn định, tầm nhìn dài hạn và định hướng rõ ràng về không gian sống hiện đại, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hiện diện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ đầu tư đặt mục tiêu đóng góp vào quá trình đô thị hóa của Cần Thơ trong giai đoạn tăng tốc phát triển của khu vực.

Các đối tác chiến lược phân phối dự án Vạn Phát Velora. Ảnh: Vạn Phát

Vạn Phát Velora được quy hoạch là khu đô thị thương mại hiện đại, pháp lý đầy đủ, hướng tới hình thành cộng đồng cư dân văn minh tại khu vực mở rộng của trung tâm Cần Thơ. Bên cạnh dự án trên, Vạn Phát còn có nhiều dự án quy mô tại khu vực như: Khu dân cư Vạn Phát Cồn Khương, Vạn Phát Cái Tắc, Vạn Phát Sông Hậu và chuỗi khách sạn 4 sao Vạn Phát Riverside tại trung tâm Cần Thơ. Doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện hạ tầng và tiện ích đô thị, đảm bảo tiến độ xây dựng đúng quy hoạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan chức năng, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng cho các dự án.

DKRS là đơn vị kinh doanh - tiếp thị của dự án Vạn Phát Velora. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những đơn vị phân phối bất động sản có mạng lưới hoạt động rộng tại khu vực. Với hơn 500 chuyên viên tư vấn, DKRS đã triển khai hàng chục nghìn sản phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau. Các sản phẩm trải dài từ nhà ở, nghỉ dưỡng đến bất động sản thương mại.

DKRS nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu quốc gia về môi giới bất động sản. Ảnh: Vạn Phát

Ông Nguyễn Văn Tùng - Tổng Giám đốc DKRS cho biết, việc hợp tác cùng Vạn Phát triển khai dự án thể hiện năng lực vận hành thị trường của công ty. Đồng thời, lần hợp tác này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp tại khu vực miền Tây, trong bối cảnh khu Đông Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

Định hướng của DKRS trong thời gian tới là đồng hành các dự án có giá trị sử dụng thực tế, được phát triển bởi những chủ đầu tư có định hướng rõ ràng. Doanh nghiệp ưu tiên những thị trường tiềm năng đang thiếu nguồn cung chất lượng như miền Tây Nam Bộ.

Trong hơn 10 năm hoạt động, DKRS nhiều năm liền có mặt trong Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam. Đến nay, đơn vị đã tham gia hơn 100 dự án trên cả nước. Tại miền Tây, đơn vị từng hợp tác với nhiều dự án quy mô như Mekong Centre, Happy Home, Eco Villas, Stella Mega City. Ngoài khu vực này, doanh nghiệp còn hiện diện tại các đô thị vệ tinh và thành phố lớn. Một số dự án tiêu biểu gồm: Charm Resort Long Hải, The Emerald Golf View, Astral City, The Sóng, Maison Grand, TT AVIO và Fiato Airport City.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Vạn Phát

Vạn Phát Velora tọa lạc tại vị trí trung tâm phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo định hướng đô thị thương mại năng động. Vị trí này nằm trên trục giao thông kết nối trực tiếp với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và tuyến hành lang logistic liên vùng hướng về cảng Trần Đề. Đây là hai dự án hạ tầng trọng điểm, vừa thúc đẩy tốc độ đô thị hóa khu vực, vừa mở ra tiềm năng tăng trưởng về giao thương và giá trị bất động sản trong tương lai.

Hệ thống tiện ích nội khu của Vạn Phát Velora được đầu tư bài bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống của cư dân. Các tiện ích gồm trường mầm non, trạm y tế, sân tennis, sân pickleball, công viên trung tâm, đường nội bộ lớn. Ngoài ra, cư dân còn dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích ngoại khu phong phú như Co.opmart, Vincom, chợ trung tâm, khu du lịch Hồ Nước Ngọt, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, khu công nghiệp An Nghiệp cùng các dịch vụ thương mại sầm uất trong bán kính vài phút di chuyển.

Trong đợt ra mắt, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị sản phẩm, tương đương khoảng 368 triệu đồng, để sở hữu bất động sản. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay cùng ưu đãi lãi suất 0% đến 18 tháng. Chính sách này giúp nhà đầu tư tối ưu đòn bẩy tài chính, giải phóng dòng tiền và linh hoạt trong kế hoạch sử dụng vốn.

Các chuyên gia đánh giá, giải pháp tài chính này được đánh giá phù hợp trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ hồi phục. Giá bất động sản tại các khu vực tiềm năng như Đông Cần Thơ đang có dấu hiệu thiết lập mặt bằng mới.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng riêng, mang lại sự an tâm cho người mua ở và nhà đầu tư dài hạn. Với lợi thế vị trí, hạ tầng đồng bộ, tiến độ xây dựng đảm bảo và sự tham gia của các đơn vị phát triển - phân phối uy tín, Vạn Phát Velora nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường ngay từ khi ra mắt.

(Nguồn: Vạn Phát)