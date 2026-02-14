Van Persie: 'Sterling tới Feyenoord để tìm lại niềm vui'

Hà LanHLV Robin Van Persie mừng vì ký được hợp đồng với Raheem Sterling từ Chelsea.

Sterling vừa hoàn tất việc ký hợp đồng với Feyenoord đến hết tháng 6/2026 theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, tiền đạo cánh 31 tuổi người Anh đã thanh lý hợp đồng với Chelsea.

"Việc ký với Sterling mang lại động lực cho toàn bộ CLB", HLV Van Persie nói. "Cậu ấy là một cầu thủ lớn, đã chứng tỏ được bản thân và có cá tính mạnh. Cậu ấy chọn Feyenoord vì tình yêu bóng đá và muốn tìm lại niềm vui. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy".

Sterling ra mắt Feyenoord hôm 13/2. Ảnh: Feyenoord

Sterling từng ký hợp đồng 5 năm với Chelsea khi rời Man City hè 2022. Do thi đấu không thành công, mùa 2024-2025, anh tới Arsenal theo hợp đồng mượn. Tình hình cũng không được cải thiện khiến anh bị loại khỏi đội một khi trở lại sân Stamford Bridge, không được chơi trận nào từ đầu mùa 2025-2026.

Theo ESPN, khoảng 18 CLB quan tâm tới việc ký hợp đồng với Sterling thời gian qua. Tiền đạo cánh 31 tuổi chọn Feyenoord vì mối quan hệ với Van Persie và khả năng giành vé dự Champions League. Feyenoord hiện xếp thứ hai giải vô địch Hà Lan. Hai đội dẫn đầu giải này sẽ giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

"Chúng tôi rất mong chờ. Từ góc nhìn của Raheem, cậu ấy muốn tìm lại niềm vui và từ góc nhìn của chúng tôi, cậu ấy có thể giúp đỡ và mang lại động lực tích cực cho đội", Van Persie nói thêm.

Sterling bắt đầu sự nghiệp tại Liverpool, rồi chuyển sang Man City năm 2015. Trong bảy năm gắn bó với sân Etihad, anh ghi 131 bàn trong 339 trận, giành bốn Ngoại hạng Anh, năm Cup Liên đoàn, một Cup FA và một Siêu Cup Anh. Ngôi sao 31 tuổi cũng cùng tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2021.

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Van Persie giành Cup Hà Lan và UEFA Cup với Feyenoord. Cựu tiền đạo 42 tuổi cũng ghi 132 bàn trong 278 trận cho Arsenal, 58 bàn trong 105 trận cho Man Utd, giành một Ngoại hạng Anh, một Cup FA và hai Siêu Cup Anh.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Van Persie làm HLV các cấp độ trẻ và trợ lý HLV đội một tại Feyenoord. Ông chuyển sang Heerenveen làm HLV đội một vào năm 2024, nhưng trở lại dẫn dắt Feyenoord từ đầu năm 2025.

Thanh Quý (theo ESPN)