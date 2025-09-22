Vấn nạn giăng bẫy tận diệt chim trời

Hàng nghìn con cò giả được cắm chi chít tại các thửa ruộng ở xã Tân Châu để bẫy chim di cư, chim hoang dã.

Cạnh các con cò giả là bẫy keo siêu dính được quét lên thanh tre dài 50-60 cm, tạo thành "thiên la địa võng". Chỉ cần chim trời sà xuống, chạm lông là mắc kẹt, càng vùng vẫy càng dính chặt không thể thoát ra. Trên các con đường nhỏ dẫn ra đồng, bẫy keo cắm dày đặc rất khó di chuyển.

Cò, cói, vạc... giả được thợ săn làm từ xốp, dùng sơn quét lên giống hệt chim thật, nhìn từ xa rất khó phân biệt.