Vấn nạn giăng bẫy tận diệt chim trời

Tháng 9 hàng năm, người dân các xã vùng bán sơn địa và ven biển trước đây thuộc huyện Diễn Châu như Tân Châu, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Thọ, Diễn Lợi thường ra đồng giăng bẫy bắt cò, cói, vạc...
Hàng nghìn con cò giả được cắm chi chít tại các thửa ruộng ở xã Tân Châu để bẫy chim di cư, chim hoang dã.
Cạnh các con cò giả là bẫy keo siêu dính được quét lên thanh tre dài 50-60 cm, tạo thành "thiên la địa võng". Chỉ cần chim trời sà xuống, chạm lông là mắc kẹt, càng vùng vẫy càng dính chặt không thể thoát ra. Trên các con đường nhỏ dẫn ra đồng, bẫy keo cắm dày đặc rất khó di chuyển.
Cò, cói, vạc... giả được thợ săn làm từ xốp, dùng sơn quét lên giống hệt chim thật, nhìn từ xa rất khó phân biệt.
Việc bẫy chim trời được bố trí cả dưới đất và trên cao. Tại các cành cây, nhiều thợ săn đã gắn que nhựa và chim giả xung quanh để dụ chim thật.
Ngoài chim giả, tại các khoảnh ruộng và ao hồ, thợ săn thường đưa 2-3 con chim mồi thật, khâu mắt lại, đem đặt gần đàn chim giả. Chim thật nhìn thấy chim mồi sẽ yên tâm sà xuống ăn và bị dính bẫy que nhựa.
Ngoài giăng bẫy trên đồng, tại một số khu đất trống trước đây trồng hoa màu, nay bỏ hoang, nhiều người đã giăng những tấm lưới cao 3-4 m, rộng 6-7 m, nối với cọc tre cắm sâu xuống đất tạo thành bẫy.
Tấm lưới được kết nối với sợi dây dù. Thợ săn đứng từ xa quan sát, khi thấy chim bay tầm thấp qua thì giật dây cho sà lưới sà xuống để bắt.
Nhiều lùm cây hướng ra sông, biển, lưới được giăng chi chít, nối từ cành cây này sang cây khác, mục đích để "đón lõng" chim bay trong rừng ra.
Tại những vị trí đặt bẫy, thợ săn thường bố trí chòi lá gần đó rồi chui vào ngồi canh. Khi chim dính bẫy, họ chạy đến gỡ chim ra khỏi que nhựa bỏ vào lồng. "Dịp cuối vụ lúa hè thu, chim trời từ nơi khác đổ về nhiều. Nếu may mắn, mỗi ngày có thể bẫy được cả trăm con cò, cói", một người nói.
Chim trời dính bẫy được đưa ra chợ bán 60.000-100.000 đồng mỗi con, tùy từng loại.
Một tuần qua, lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự các xã trước đây thuộc huyện Diễn Châu đã lập nhiều tổ công tác truy quét, tháo gỡ bẫy chim giăng trên các cánh đồng, khu rừng.
Nhà chức trách thu giữ nhiều tấm lưới, sau đó tiêu hủy ngay tại chỗ. Chim giả cũng được thu gom, tập kết lại thành từng đống để tiêu hủy.
Lực lượng chức năng gỡ các tấm lưới bẫy chim giăng chi chít ở bìa rừng.
Theo chính quyền địa phương, dù đã tuyên truyền thường xuyên, việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Người giăng bẫy thường hoạt động vào ban đêm, tại khu vực hẻo lánh, khó phát hiện. Chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe nên nhiều trường hợp bị bắt vẫn tái phạm.
Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết từ ngày 15/9 đến nay đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thu giữ hàng nghìn mét lưới, hàng trăm cọc tre và phá dỡ nhiều lán trại săn bắt chim di cư trái phép.
Thời gian tới, kiểm lâm sẽ tiếp tục truy quét quy mô lớn, tháo dỡ triệt để dụng cụ bẫy chim, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xử lý những điểm chế biến, tàng trữ và tiêu thụ chim hoang dã.
Đức Hùng