Vấn nạn dùng drone chuyển lén thực phẩm cho tù nhân ở Mỹ

MỹNhân viên nhà tù chặn được một máy bay không người lái chở thực phẩm cao cấp và hàng cấm cho các tù nhân ăn mừng Giáng sinh sớm.

Ba tuần trước Giáng sinh, nhân viên Cơ sở Cải huấn Lee (Lee CI) ở bang South Carolina phát hiện một gói hàng được thả từ máy bay không người lái xuống sân nhà tù. Bên trong có bò bít tết sống vẫn còn nguyên bao bì của siêu thị, một túi chân cua hoàng đế, hai túi cần sa lớn, một cây thuốc lá, một túi thuốc lá sợi được hút chân không và một hộp bột gia vị.

Thực phẩm và hàng cấm được tuồn vào nhà tù Lee CI bằng drone. Ảnh: SCDC

Các viên chức nhà tù cho biết máy bay không người lái đã bị thu giữ vào sáng 7/12. Họ đang điều tra người điều khiển drone và những người nhận hàng, hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

"Có vẻ một số người đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc sớm", phát ngôn viên nhà tù nói và "đoán là những tù nhân đang chờ gói hàng đó sẽ rất bực bội".

Việc ngăn chặn hàng lậu tuồn vào nhà tù tiểu bang là cuộc chiến dai dẳng trên khắp nước Mỹ. Nhà tù phải nâng tường rào và lắp thêm lưới ở phía trên để tránh người bên ngoài ném hoặc dùng thiết bị bắn các kiện hàng chứa điện thoại di động, ma túy hay các mặt hàng bất hợp pháp khác qua tường bao.

Những kẻ buôn lậu đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái, khiến các nhân viên trại giam phải liên tục tuần tra sân và khu vực bên ngoài để đề phòng những chiếc drone thả hàng xuống. Sở Cải huấn bang South Carolina phải chi hàng triệu USD mỗi năm để chống lại đường buôn lậu trên không.

Nhà tù Lee CI thu giữ ít nhất 12 chiếc drone trong năm 2022. Ảnh: SCDC

"Chúng tôi phải chiến đấu với máy bay không người lái hàng đêm", phát ngôn viên của Lee CI nói, lưu ý rằng một số mẫu drone có thể chở hơn 13 kg hàng hóa.

Đôi khi, những người điều khiển drone ngụy trang các kiện hàng bằng cách phủ cỏ nhân tạo để lẫn với sân cỏ hay thậm chí là rác thải để chúng trông giống như những đống rác không đáng chú ý. Nhà tù phải lập đội chuyên trách sử dụng drone để phát hiện và ngăn chặn các vụ buôn lậu trên không.

Theo báo cáo của chính quyền, vào năm 2022, cuộc điều tra kéo dài 8 tháng tại nhà tù Lee CI đã dẫn đến 20 vụ bắt giữ và tịch thu 12 máy bay không người lái, cùng hơn 45 kg hàng lậu. Ngoài ra, các nhân viên còn phát hiện ba máy bay không người lái bị bỏ lại trong khu rừng gần hàng rào nhà tù.

Việc điều khiển máy bay không người lái gần nhà tù ở South Carolina là tội nhẹ, có thể bị phạt 30 ngày tù. Việc thả hàng lậu vào nhà tù là trọng tội, có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Tuệ Anh (theo CBS, Nypost, Fox)