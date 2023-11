Vận may của Verstappen ở Las Vegas

MỹMax Verstappen gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu, nhưng cục diện trở nên thuận lợi nhờ sự xuất hiện của xe an toàn, giúp tay đua của Red Bull ngược dòng về nhất Grand Prix Las Vegas ngày 19/11.

Ở vòng 26, tại Turn 12, tay đua của Mercedes George Russell đánh lái do không quan sát thấy Max Verstappen đang chạy ở phía trong. Vì thế, bánh trước bên trái chiếc W14 va vào phần cánh gió bên phải chiếc RB19 của tay đua Hà Lan. Sự cố khiến xe an toàn xuất hiện và làm đảo lộn cục diện cuộc đua, tưởng chừng khiến Verstappen gặp vận đen vì cánh gió trước bị hỏng. Nhưng diễn biến sau đó cho thấy vụ va chạm lại trở thành cứu cánh cho cuộc đua của Red Bull.

Sự cố không chỉ khiến Russell mất cơ hội về đích trong top 3, mà còn vô tình phá hủy cuộc đua tưởng đang rất hanh thông của Charles Leclerc - tay đua Ferrari lúc đó đang dẫn đầu đoàn. Xe an toàn xuất hiện giúp Verstappen về pit để thay cánh gió và đổi sang lốp mới. Tốc độ đoàn đua bị kìm hãm sau xe an toàn góp phần cho chiếc RB19 không bị tụt lại quá xa, trong khi có ưu thế vượt trội nhờ bộ lốp mới hơn các đối thủ ở nhóm đầu.

Verstappen và Russell đua tranh ở một khúc cua trên đường đua Grand Prix Las Vegas ngày 18/11. Ảnh: Reuters

Vào cuộc đua chính, Red Bull trang bị cho chiếc RB19 của Verstappen bộ cánh gió có góc nghiêng thấp hơn, vốn phù hợp với việc thi đấu ở vòng phân hạng tại Las Vegas. Xe của tay đua Hà Lan cũng không tương thích với loại lốp trung bình mà anh và số đông đối thủ sử dụng lúc xuất phát.

Bộ lốp ngày càng tệ với Verstappen sau khi xuất phát, nhất là khi anh hai lần phải tăng tốc. Lần đầu diễn ra khi tay đua Hà Lan cố gắng thoát khỏi khoảng cách 1 giây với Leclerc ngay sau khi xuất phát. Lần thứ hai là khi đoàn đua khởi động lại sau xe an toàn lúc có vụ tai nạn của Lando Norris (McLaren) ở đầu chặng đua.

Trong khi đó, so với chiếc RB19 của Verstappen, chiếc SF23 của Leclerc lại phù hợp với bộ lốp trung bình hơn hẳn. Tay đua Monaco tận dụng việc đối thủ vật lộn với bộ lốp viền vàng để lấy lại ngôi đầu ngay trước khi Verstappen về pit thay lốp tại vòng 16 - thời điểm có phần sớm so với dự trù của các đội đua.

Khi vào thay lốp lần đầu, Verstappen còn phải thực hiện án phạt cộng 5 giây do gây ra sự cố với Leclerc lúc xuất phát. Lúc này, đoàn đua vẫn chen chúc san sát nhau, do xe an toàn vừa rút đi chưa lâu. Khi thay lốp xong và trở lại đường đua, tay đua người Hà Lan tụt xuống vị trí thứ 10, và tưởng chừng sẽ tràn ngập khó khăn trong phần thời gian còn lại.

Tuy nhiên, với bộ lốp cứng, chiếc RB19 lại tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn lúc đầu. "Khi dùng lốp trung bình, tôi cảm thấy có vấn đề ở bánh trước bên phải dù ở buổi đua thử mọi thứ lại rất ổn. Nhưng với bộ lốp cứng, tôi cảm thấy xe mạnh mẽ hơn hẳn", Verstappen kể sau cuộc đua.

Vấn đề Verstappen gặp phải có thể giải thích rằng, các bài chạy cự ly dài trong buổi đua thử tay đua người Hà Lan sử dụng bộ cánh trước với góc nghiêng lớn hơn cũng như bộ cánh sau lớn hơn đáng kể. Ngoài ra, khi đó Verstappen không phải tăng tốc mạnh mẽ như trong thời gian sử dụng bộ lốp xuất phát tại cuộc đua chính thức.

Nhưng dù rất thoải mái với bộ lốp cứng, Verstappen vẫn gặp khó khăn. Sau khi Leclerc về pit ở vòng 21, tay đua Hà Lan vẫn chạy sau đối thủ bốn bậc và có bộ lốp cứng cũ hơn đối thủ 5 vòng đua. Lúc này, với chiến thuật Ferrari theo đuổi, Leclerc sẽ không về pit thay lốp lần nào nữa, mà chỉ dùng bộ lốp cứng cho 29 vòng đua còn lại. Chen giữa hai tay đua là 3 đối thủ khó nhằn với Verstappen: Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes) và Carlos Sainz (Ferrari).

Xe an toàn xuất hiện khiến Leclerc không thể phát huy tốc độ và rồi bị Hamilton vượt qua trên đường đua Las Vegas ngày 18/11. Ảnh: Reuters

Pin dự trữ năng lượng trên xe của Alonso gần như cạn kiệt sau nhiều vòng cố gắng phòng thủ bất thành trước Russell, và nhờ thế, Verstappen dễ dàng tấn công lão tướng Tây Ban Nha mà không bị kháng cự như đồng đội Sergio Perez gặp phải ở cuối Grand Prix Brazil hai tuần trước. Dù vậy, hai chiếc xe của Russell và Sainz ở phía trước gây ra nhiều khó khăn hơn hẳn cho Verstappen. Nhưng rồi va chạm ở vòng 26 đã tạo bước ngoặt cho tay đua Hà Lan, khi anh đang kém Leclerc tầm 3 giây.

Vì xe an toàn xuất hiện ở giữa cuộc đua, Ferrari không thể tính toán được lựa chọn hợp lý với chiếc SF23 của Leclerc. Lúc đó, tay đua Monaco chạy thứ ba ngay sau Sergio Perez và Lance Stroll - người nhảy vọt từ thứ 19 lên thứ 9 ngay vòng đầu nhờ xuất phát với bộ lốp mềm rồi tranh thủ về pit thay lốp ngay thời điểm có xe an toàn ảo.

Lúc này, nếu về pit, Leclerc vẫn sẽ đứng thứ ba và có bộ lốp mới toanh. Trên thực tế, bộ lốp trên chiếc SF23 mới chỉ sử dụng được 5 vòng, nên Ferrari quyết định không gọi tay đua nhà về pit hòng sớm chiếm vị trí dẫn đầu. Nhưng tính toán của đội đua Italy thì lại không hợp lý về sau. Verstappen và đồng đội Perez quyết định về thay lốp, nên có được lợi thế lốp mới hơn đối thủ 5 vòng trong khi khoảng cách giữa hai xe được giảm thiểu nhờ xe an toàn xuất hiện.

Leclerc đã thi đấu xuất sắc trong phần còn lại của cuộc đua. Dù bị Perez tấn công và vượt qua bằng cánh gió DRS ở vòng 32, tay đua của Ferrari đã phản công và lấy lại vị trí chỉ sau đó hai vòng. Lúc này, Verstappen đã tiến sát phía sau hai chiếc xe dẫn đầu. Và lợi thế từ bộ lốp mới hơn hẳn giúp tay đua người Hà Lan dễ dàng vượt qua hai chiếc xe phía trên để vươn lên dẫn đầu từ vòng 37 đến khi hoàn thành cuộc đua.

Minh Phương