Văn Mai Hương: 'Trấn Thành kiên nhẫn với tôi'

Ca sĩ Văn Mai Hương nói trên phim trường "Thỏ ơi", nhiều lúc cô không thể diễn được cảnh tâm lý nhưng nhờ Trấn Thành hỗ trợ, cô tự tin hơn.

Với vai diễn trong Thỏ ơi, ca sĩ Văn Mai Hương gây chú ý với khán giả khi đóng tròn vai người vợ ghen tuông. Dịp này, ca sĩ nói về công việc diễn xuất và dự định trong năm mới.

- Cảm xúc của chị thế nào ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh?

- Đến lúc phim ra rạp, tôi vẫn thấy bất ngờ với cơ hội lần này. Trước đây, tôi dành toàn bộ sự tập trung cho âm nhạc, chưa từng nghĩ thử sức ở lĩnh vực khác. Vì vậy, tôi xem việc đóng phim là cơ duyên lớn.

Tôi hồi hộp, thậm chí không dám đọc phản hồi của khán giả. Khi biết được nhiều người nhận xét tích cực, đồng cảm với nhân vật Hải Lan, tôi xúc động. Tôi mong được mọi người đón nhận vai diễn, giống cách người hâm mộ ủng hộ tôi trên con đường âm nhạc.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer "Thỏ ơi", công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Nhân vật của Văn Mai Hương xuất hiện từ giây thứ tư. Video: Đoàn làm phim cung cấp

- Chị làm thế nào để nhập vai nhân vật có tuổi đời và cuộc sống khác với bản thân?

- Tôi nghĩ khi lựa chọn diễn viên, đạo diễn cân nhắc những điểm tương đồng giữa người diễn và nhân vật, như tính cách, năng lượng và cách thể hiện có phù hợp tinh thần bộ phim hay không. Lúc nhận vai, tôi vừa mừng vừa lo. Vui vì được tham gia dự án lớn, lại là phim của anh Trấn Thành. Nhưng đồng thời, tôi sợ mình không làm được. Tôi không xuất thân bài bản với diễn xuất nên luôn có cảm giác mình phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba, để không làm ảnh hưởng đến êkíp.

Nhân vật Hải Lan là một phụ nữ hơn tôi khoảng 10 tuổi, do đó tôi phải cố gắng thể hiện sự từng trải. Tôi có một vài nét chung, điển hình là sự hoạt ngôn, đôi lúc thẳng thắn thể hiện quan điểm. Tuy nhiên, tôi chưa có cuộc sống như Hải Lan, nên về bản chất có nhiều khác biệt.

Ngoài đời, tôi không gay gắt hay lớn tiếng như nhân vật. Khi còn trẻ, tôi hay phản ứng mạnh trước mọi việc, nhưng ở hiện tại, tôi chọn cách im lặng nhiều hơn để giữ sự cân bằng và bảo vệ cảm xúc. Những trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Tôi không dám nói mình hoàn toàn trưởng thành, nhưng ít nhất tôi không còn ngây ngô như trước.

- Đạo diễn Trấn Thành hỗ trợ chị ra sao?

- Có thể nói Trấn Thành là người thầy diễn xuất đầu tiên của tôi. Anh hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật, từ cách hiểu tâm lý nhân vật, cách nuôi dưỡng cảm xúc đến tương tác với bạn diễn trong từng phân cảnh. Anh giải thích vì sao nhân vật lại hành động như vậy, giúp tôi biết đoạn nào cần nhấn mạnh, khi nào cần tiết chế. Nhờ đó, tôi nhận ra không phải lúc nào cũng cần thể hiện cảm xúc trực diện.

Tôi cũng chủ động tìm hiểu và trao đổi trong quá trình làm việc. Khi đồng cảm với nhân vật, tôi muốn diễn tả chính xác trạng thái đó. Tôi thường thảo luận với đạo diễn về lời thoại, chuyển động hay phản ứng tâm lý trong từng tình huống. Anh sẵn sàng lắng nghe và cùng tôi điều chỉnh để nhân vật trở nên gần với đời sống hơn.

Êkíp tổ chức nhiều buổi trao đổi để các diễn viên làm quen với nhân vật và xây dựng sự gắn kết. Chúng tôi dành thời gian trò chuyện, sinh hoạt cùng nhau ngoài giờ quay, từ đó tạo sự tin tưởng và đồng điệu trước khi bước vào các phân đoạn quan trọng.

- Phân đoạn nào khiến chị áp lực nhất?

- Khó nhất với tôi là cảnh quay trong bệnh viện. Đó là phân đoạn nặng tâm lý, khi nhân vật bày tỏ nỗi lòng với em gái. Trấn Thành yêu cầu cao về chuyển biến cảm xúc, cách kiểm soát ánh mắt và nhịp thoại. Có lúc tôi không thể diễn được ngay, cảm thấy mình làm chậm tiến độ chung. Tôi còn nói với đạo diễn không chắc bản thân có thể hoàn thành tốt vai diễn. Tuy nhiên, anh nói đó là điều bình thường với một người mới, cho tôi thời gian để bình tĩnh, quan sát và nuôi dưỡng cảm xúc. Sự kiên nhẫn của Trấn Thành giúp tôi lấy lại sự tự tin.

Cảnh hôn đầu tiên trên màn ảnh cũng là thử thách lớn. Trước khi quay, anh Trấn Thành không nói có chi tiết hôn. Do đó lúc vào hiện trường, tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý. Lần đầu tiên tôi thực hiện một cảnh hôn trên màn ảnh, điều thậm chí còn chưa thực hiện ở các video ca nhạc.

Phân đoạn này phải thực hiện lại nhiều lần để đảm bảo đúng góc máy và cảm xúc theo yêu cầu, đồng thời có nhiều thành viên trong êkíp theo dõi. Tôi và bạn diễn Quốc Anh phải quay riêng phần cận cảnh trước rồi mới quay các góc rộng. Ban đầu, tôi rất ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh. Tuy nhiên, sau vài lần ghi hình, tôi dần quen hơn và cố gắng tập trung vào tâm lý nhân vật, xem đó là phần cần thiết để hoàn thành cảnh quay một cách tự nhiên.

Văn Mai Hương nói về trải nghiệm diễn xuất trong 'Thỏ ơi' Văn Mai Hương nói về việc đóng "Thỏ ơi", trong buổi gặp gỡ truyền thông dịp phim ra mắt tại TP HCM, ngày 13/2. Video: Quế Chi

- Chị nghĩ gì về việc theo đuổi diễn xuất?

- Âm nhạc là ưu tiên số một của tôi. Tôi tiếp tục tập trung vào các dự án cá nhân và mang đến những sản phẩm mới cho khán giả.

Tôi không đặt mục tiêu phải trở thành diễn viên, nhưng nếu có cơ hội và cảm thấy kết nối với nhân vật, tôi sẵn sàng thử sức. Âm nhạc phản ánh con người tôi ở từng giai đoạn, còn diễn xuất cho tôi khám phá cuộc đời của nhân vật. Sau vai diễn, tôi cảm thấy hiểu tâm lý con người hơn một chút, và điều đó chắc chắn ảnh hưởng tích cực đến các sản phẩm âm nhạc trong tương lai.

Tết năm nay là lần đầu tôi cùng đoàn phim giao lưu ở rạp chiếu, đi nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng TP HCM, Cần Thơ. Tôi sẽ ăn Tết cùng đoàn phim đến hết mùng 6 Tết rồi mới về Hà Nội với gia đình, sau đó lại vào TP HCM tiếp tục làm việc. Dù lịch trình khá bận, đây là trải nghiệm mà tôi luôn ghi nhớ trong quá trình làm nghề.

Ca sĩ Văn Mai Hương, 32 tuổi, sinh tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô từng ra mắt nhiều MV như Ngày chung đôi (Huy Tuấn), Nếu như anh đến (Nguyễn Đức Cường). Năm 2011, cô ra album đầu tay Hãy mỉm cười. Năm 2013, cô trình làng CD Mười tám + và đoạt giải Ca sĩ của năm thuộc giải thưởng Làn Sóng Xanh. Sau đó, ca sĩ ra các album Hương, Minh tinh, mới đây là Giai nhân - phát hành tháng 12/2025.

Quế Chi thực hiện